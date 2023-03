BVB, News und Gerüchte: Sorgen um Jude Bellinghams Gesundheit

Jude Bellingham von Borussia Dortmund leidet offenbar unter einer chronischen Schleimbeutelentzündung im Knie. Bei Dortmunds Titelrivalen FC Bayern München wird am heutigen Samstag um 12 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz der neue Trainer Thomas Tuchel vorgestellt. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

© imago images

BVB: Sorgen um Jude Bellinghams Gesundheit

Jude Bellingham von Borussia Dortmund leidet offenbar unter einer chronischen Schleimbeutelentzündung im Knie. Das berichtet die Bild. Seit dem 5:1-Sieg gegen den SC Freiburg Anfang Februar trägt der 19-jährige Engländer deshalb ein Kinesio-Tape um sein linkes Knie - bisher hieß es von Seiten des BVB, dass dieses nur als mentale Stütze diene.

Dem Bericht zufolge würde Bellingham regelmäßig behandelt werden. Ärzte hätten ihm eine Pause nahegelegt, Bellingham wolle im Titelkampf der Bundesliga aber nicht passen. In der aktuellen Saison absolvierte er bereits 34 Pflichtspiele für den BVB, zuletzt zeigte er schwankende Leistungen

Seine Knieprobleme sind aber nicht die einzigen gesundheitlichen Beschwerden: Beim 6:1-Sieg gegen den 1. FC Köln am vergangenen Wochenende trug Bellingham wegen einer Entzündung einen Schulterverband. Bei Englands 2:1-Sieg in der EM Qualifikation gegen Italien am Donnerstag musste er angeschlagen ausgewechselt werden.