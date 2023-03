BVB, News und Gerüchte: Terzic und Schlotterbeck mit Kampfansage an den FC Bayern

Edin Terzic sieht im Prestige-Duell gegen den FC Bayern München eine "große Chance" für Borussia Dortmund. Dabei kann der BVB auf einige Rekonvaleszenten zurückgreifen. Nico Schlotterbeck warnt vor der Gereiztheit des FCB. Die News und Gerüchte zum BVB.

© getty BVB, News: Edin Terzic glaubt an "große Chance" gegen Bayern Die Länderspielpause macht das Warten noch länger, denn am 26. Spieltag, direkt zum Ende der Pause, kommt es zum "Bundesliga-Klassiker" zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Dabei rechnet sich BVB-Coach Edin Terzic Siegchancen aus. "Wir sind momentan richtig gut drauf. Das macht uns sehr zuversichtlich. Wenn wir nicht nur mit einer Portion Respekt, sondern auch mit Mut in die Partie gehen, haben wir eine große Chance", erzählte Terzic bei einem Fußball-Talk in Lünen. Dass der BVB als Tabellenführer in das Prestige-Duell geht, sei als "Vorzeichen deutlich schöner", erklärte der Cheftrainer. In der Vergangenheit sei es manchmal nur noch "um die Ehre" gegangen. Jetzt werde man von der Tabelle euphorisiert, "er ist sicher ein richtig schöner Moment, aber es steht noch viel an, für das wir kämpfen müssen", erklärte er und richtete eine Kampfansage in Richtung Bundesliga: "Wir sind noch lange nicht fertig!"

© imago images BVB, News: Dortmund mit Rückkehrern in den "Klassiker" Vor dem "Klassiker" kann sich Borussia Dortmund offenbar über weitere Verstärkungen aus der Verletztenabteilung freuen. Wie die Sport Bild berichtet, kann der BVB gegen die Bayern auf Stammtorhüter Gregor Kobel zurückgreifen. Auch die beiden Erfolgsgaranten des Jahresstarts Karim Adeyemi und Julian Brandt sollen während der Länderspielpause wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren und eine Option sein. Beim BVB fallen offenbar nur die beiden Youngster Jamie Bynoe-Gittens und Youssoufa Moukoko aus. Anders sieht es beim FCB aus - mit Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting können gleich zwei Leistungsträger des Rekordmeisters nicht auf Länderspielreise gehen. An einen Ausfall Musialas soll man beim BVB jedoch noch nicht glauben - dort wird sich auf das Toptalent des FCB vorbereitet, als würde er spielen, heißt es in dem Bericht.

© getty BVB, News: Schlotterbeck - "Bayern werden gereizt sein" Der Meinung seines Trainers schließt sich auch Innenverteidiger Nico Schlotterbeck an. Der 23-Jährige sagte im Interview mit Sport Bild: "Wir haben in diesem Jahr mehr Punkte geholt als sie und sind in der Liga noch ungeschlagen - das sind zwei sehr gute Voraussetzungen. Wenn jeder seine Top-Leistung abruft, können wir in München gewinnen." Doch der FC Bayern werde es ihnen nicht einfach machen. Beim BVB sei man sich bewusst, dass "die Bayern durch den Verlust der Tabellenführung gereizt sein werden." Doch für die Chance auf eine Bundesliga-Meisterschaft "gebe ich jeden Tag alles", erklärte Schlotterbeck, "wir müssen weiterhin jede Woche die Mentalität, den Willen und Kampfgeist zeigen, der uns in diesem Jahr auszeichnet." Dabei richtete der Nationalspieler vor allem lobende Worte an Trainer Edin Terzic. Nach den vielen Gesprächen mit dem Coach sei "ein Ruck durch das Team gegangen". Man habe dem Trainer zeigen wollen, "dass auch seine harte Arbeit Früchte trägt." Er selbst sei Terzic zudem nochmal besonders dankbar. "Ich bin froh, dass Edin mich immer aufstellt und mir auch nach Fehlern weiter vertraut hat", erklärte Schlotterbeck, "die Entscheidung ist für den Trainer auch nicht immer leicht, weil wir drei sehr gute Innenverteidiger haben."