BVB, News und Gerüchte: Saisonaus für Jungstar Jamie Bynoe-Gittens?

BVB-Jungstar Jamie Bynoe-Gittens könnte aufgrund seiner Schulterprobleme für den Rest der Saison ausfallen. Eine Rückkehr von Nuri Sahin ist offenbar doch kein Thema - und im Klassiker gegen Bayern München trifft die Borussia nun auf einen alten Bekannten. Aktuelle News und Gerüchte zu Dortmund.

© getty

BVB, Gerücht: Jamie Bynoe-Gittens droht offenbar Saisonaus

Das 6:1 gegen den 1. FC Köln verpasste BVB-Jungstar Jamie Bynoe-Gittens mit Schulterproblemen. Schon vor einigen Tagen machten Berichte die Runde, wonach dem 18-Jährigen erneut eine lange Pause droht.

Die Bild berichtet nun, dass Bynoe-Gittens sogar bis zum Saisonende ausfallen könnte - und zwar unabhängig davon, ob er noch einmal an der Schulter operiert wird. Bynoe-Gittens hatte bereits in der Hinrunde nach einer Schulter-OP lange gefehlt. Ob er erneut unters Messer muss, sei zwar noch nicht entschieden, um eine lange Pause komme er aber in beiden Fällen nicht herum.

Der Flügelspieler verbucht in der laufenden Saison in 17 Pflichtspielen drei Tore und eine Vorlage. Schon in der U19 hatte er sich die Schulter mehrfach ausgekugelt.