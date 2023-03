BVB, News und Gerüchte: So reagierte Edin Terzic auf Julian Brandts Podcast-Aussagen

Edin Terzic hat verraten, welche Konsequenzen es für Julian Brandts kontroverse Defensiv-Aussagen im vergangenen Sommer gegeben hat. Sébastian Haller spricht über die "guten Seiten" seiner Krebserkrankung, Nico Schlotterbeck gibt Fehler zu. Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Überhaupt sei der Kreativspieler einer wie Kevin De Bruyne, so Terzic: Dabei gehe es nicht um einen bestimmten Pass oder Schuss, sondern um die nötige Ernsthaftigkeit in jedem Spiel. Und das erwarte er weiterhin vom 26-Jährigen.

Dessen Nachfolger Edin Terzic reagierte auf dieses Zitat mit einem Einzelgespräch, wie er nun in der Gesprächsrunde "Brinkhoffs Ballgeflüster" verriet: "Da gab es diesen Podcast mit ein paar unglücklichen Aussagen. Daraufhin habe ich ihn im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft besucht und mit ihm das Gespräch gesucht." Er sei sich mit Brand "einig" gewesen: "Der einzige Weg, die Diskussionen zu stoppen, ist, indem wir zeigen, dass er in dem Bereich anders sein möchte."

Haller wurde auch zum Meisterrennen in der Bundesliga befragt: "Es ist klar, dass wir um diesen Titel kämpfen werden, denn wir sind nah dran. Es ist wirklich das Ziel jedes Spielers. Wir befinden uns in einer Position der Stärke. Wir wollen das Ziel erreichen und werden alles dafür tun. Ich hoffe, es wird passieren und dafür werden wir täglich arbeiten."

BVB, News: Nico Schlotterbeck lässt WM-Aus Revue passieren

Das überraschende Aus der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Vorrunde in Katar wurde damals auch an Nico Schlotterbeck festgemacht, der den entscheidenden Zweikampf beim 1:2-Gegentreffer gegen Japan verloren hatte. Darüber sprach er nun im kicker: "Natürlich habe ich danach viel über die Szene nachgedacht und mir Gedanken darüber gemacht, wie ich sie besser hätte lösen können", verriet er. "Daraus wurde schnell eine Pauschalkritik. Es hieß plötzlich, ich hätte in der Hinrunde nur schlechte Spiele gezeigt, weil vieles auf diese eine Szene reduziert wurde. Dieser Auffassung war ich nicht."

Er habe "aber auch nicht so konstant gespielt, wie es mein Ziel ist. Ich habe Fehler gemacht, die zu Gegentoren geführt haben", zeigte er sich selbstkritisch. "Das Aus bei der WM tat weh. Ich musste mich aus dieser Enttäuschung herausarbeiten, auch wenn ich in kein tiefes Loch gefallen bin. Ich hatte relativ schnell auch wieder Lust auf Fußball."

Er selbst habe aber auch "einige Fehler gemacht", verriet Schlotterbeck: "Ich hätte vielleicht ein paar Interviews weniger geben und mich mehr auf mein Spiel konzentrieren sollen. [...] Ich habe gelernt, demütiger zu sein und weniger zu reden."

Beim BVB läuft es deutlich besser, vor dem Gipfeltreffen bei den Bayern steht die Borussia auf dem ersten Platz. "Die Niederlage der Bayern kam für mich ziemlich überraschend am Sonntag, aber an sich hat sich dadurch für uns nicht viel verändert", erklärte er. "Wir sind sehr zufrieden, wie es aktuell beim BVB läuft. Mit den Ergebnissen, auch mit unserer Spielweise. Wenn die anderen patzen, ist es natürlich gut für uns."