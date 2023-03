BVB, News und Gerüchte: Dortmunds Raphael Guerreiro wohl in der Premier League begehrt

Der auslaufende Vertrag von BVB-Linksverteidiger Raphael Guerreiro hat wohl vor allem in der Premier League Begehrlichkeiten geweckt. Julian Brandt scheint für das Wochenende wieder eine Option zu sein - Karim Adeyemi jedoch nicht. Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

Guerreiro spielt seit 2016 in Dortmund. Seitdem absolvierte er 214 Pflichtspiele, in denen ihm 38 Treffer und 45 Vorlagen gelangen. Zweimal gewann Guerreiro mit dem BVB den DFB-Pokal (2017 und 2021).

Auch in Italien und Spanien gibt es angeblich Klubs, die Guerreiro im Blick haben. Nach dessen Versetzung ins Mittelfeld am vergangenen Wochenende gegen Schalke hatte die Bild spekuliert, dass Guerreiro auf dieser Position womöglich eine Zukunft beim BVB haben könnte.

Der Vertrag von Raphael Guerreiro bei Borussia Dortmund läuft am Saisonende aus und noch ist es unklar, wie der BVB mit dem Portugiesen plant. Ramy Bensebaini soll von Borussia Mönchengladbach für die Linksverteidigerposition verpflichtet werden. Gut möglich also, dass Guerreiros Zeit bei den Westfalen abgelaufen ist.

Angesichts der hochkarätigen Konkurrenz und Silvas explodierendem Marktwert ist es unwahrscheinlich, dass der BVB konkret in das Werben um den 19-Jährigen einsteigt. Wenngleich es im Sommer angesichts eines möglichen Abschieds von Mats Hummels in Dortmunds Defensivzentrale durchaus zu Umbauarbeiten kommen könnte.

Silva gehört zu den größten Talenten des Champions-League-Viertelfinalisten. Er schaffte in dieser Saison seinen Durchbruch und steht noch bis 2027 bei Benfica unter Vertrag. Silvas festgeschriebene Ablösesumme beträgt 100 Millionen Euro.

Gegen Chelsea hatte sich Julian Brandt einen Muskelfaserriss zugezogen. In der offiziellen Mitteilung des BVB hieß es, damit verpasse Brandt auch die Partie gegen den 1. FC Köln am kommenden Samstag.

Daher soll der Nationalspieler in der anstehenden Länderspielpause in Ruhe aufgebaut werden, um für das danach folgenden Spitzenspiel beim FC Bayern München wieder fit zu sein.

Bei Karim Adeyemi, der sich ebenfalls am Muskel verletzt hatte, hieß es im offiziellen Bulletin des BVB, er würde drei Wochen ausfallen. Demnach hätte er theoretisch bereits im Revierderby beim FC Schalke 04 wieder mit von der Partie sein können.

© getty

BVB, News: Dortmunds U19 hadert mit Youth-League-Aus

Wie im Vorjahr hat die U19 von Borussia Dortmund den Einzug ins Final Four der Youth League verpasst und ist im Viertelfinale vor heimischem Publikum ausgeschieden. Der BVB unterlag nach einem dramatischen Elfmeterschießen Hajduk Split.

Trainer Mike Tullberg analysierte die Partie so: "Wir hatten leider einige große Ballverluste im Zentrum. Wir waren mit dem Ball selbst nicht gefährlich. Man hat gesehen, dass ein bisschen die individuelle Qualität fehlt, dafür müssen wir über den Plan, die Taktik, über Pässe und Positionstausch kommen. Aber leider standen wir sehr viel rum, da war nicht die große Aktivität. Insgesamt hatten wir Probleme im Ballbesitz, haben zu langsam gespielt und hatten zu wenig Aktivität."

Auch Dortmunds Nachwuchsboss Lars Ricken bilanzierte, dass man "nicht die Leistung auf den Platz gebracht" habe, zu der man in der Lage sei. Ricken weiter: "Nach acht verwandelten Elfmetern am Ende doch noch zu verlieren, ist extrem bitter. Das tut mir weh, das tut auch den Jungs weh, weil sie extrem viel in die Saison investiert haben."

Auch Tullberg schmerzte das Aus: "Das tut sehr, sehr weh. Ich habe gebrochene Jungs in der Kabine. Aber ich habe gesagt: Es soll auch wehtun. Wir sind Wettkämpfer, wir wollen Fußballspiele gewinnen. Das haben wir heute nicht geschafft."

BVB: Die nächsten drei Spiele des Borussia Dortmund