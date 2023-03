BVB, News und Gerüchte: Dortmund will Gespräche mit Julian Brandt führen

Der BVB drängt bei Julian Brandt auf eine Entscheidung bezüglich seiner Vertragssituation. Hans-Joachim Watzke hofft auf eine "Ära" unter Edin Terzic. Anthony Modeste verhinderte womöglich einen Transfer von Cristiano Ronaldo zu den Schwarz-Gelben. Außerdem soll es im Revierderby antisemitische Äußerungen gegeben haben. Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

© getty BVB, Gerücht: Dortmund bittet Julian Brandt um Verhandlungstermin Julian Brandt ist eines der Gesichter des Dortmunder Aufschwungs in diesem Kalenderjahr. Der Nationalspieler spielte wochenlang stark und zog so auch das Interesse englischer Topklubs wie Arsenal oder Tottenham auf sich. Acht Tore und vier Vorlagen sind es in der Liga ins bislang 23 Einsätzen. Beim BVB hat Brandt aber nur noch Vertrag bis zum Sommer 2024. Deshalb wollen die Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl unbedingt verlängern. Laut Sport Bild hat man die Brandt-Seite um einen "ersten Verhandlungstermin" gebeten, noch vor Saisonende wolle man eine Entscheidung herbeiführen: Brandt verlängert - oder wird womöglich verkauft. Der Spieler selbst soll Lust auf die Premier League haben. Allerdings will ihm der BVB die Entscheidung offenbar mit einer deutlichen Gehaltserhöhung erleichtern - bisher bekommt er etwa sieben Millionen Euro pro Jahr.

© imago images BVB, News: Hans-Joachim Watzke hofft auf Ära unter Terzic Jahrelang hat man bei Borussia Dortmund den erfolgreichen Zeiten unter Jürgen Klopp nachgetrauert. Unter Edin Terzic sind nun endlich wieder Titel in Reichweite, vielleicht sogar die Meisterschaft. Kein Wunder, dass Klub-Boss Hans-Joachim Watzke den 40-Jährigen am liebsten sehr lange in Schwarz-Gelb sehen will. "Wir hoffen, dass er eine Ära prägen kann. Eine so lange Trainer-Amtszeit ist das, wonach sich alle sehnen", sagte Watzke der Sport Bild. "Natürlich ist es am Ende auch ein bisschen von Ergebnissen abhängig. Edin hat jedenfalls einen sehr großen Vertrauensvorschuss und einen hohen Kreditrahmen, das ist doch klar." Wie Klopp habe auch Terzic einen sehr guten Draht zu den Spielern: "Er schafft es, die Spieler davon zu überzeugen, dass sich der Weg auf jeden Fall lohnt. Das Zweite ist, dass Edin die Menschen erreicht. Dortmund ist ein Verein, der auch gefühlig ist. Und unsere Millionen Fans wollen, dass sich einer mit Haut und Haaren dem Verein verschreibt. Das tut er." Terzic müsse allerdings aufpassen, "dass er sich nicht überarbeitet", warnt Watzke: "Wenn wir uns abends austauschen, dann sage ich auch schon mal: ‚Mach morgen mal etwas langsamer.' Aber 'langsam' hat er nicht auf dem Schirm."

© imago images BVB, Gerücht: Verhinderte Anthony Modeste eine CR7-Verpflichtung? In Dortmund ist Anthony Modeste aktuell eine Enttäuschung. Zwei Tore hat der 34-Jährige in der laufenden Saison in 25 Einsätzen geschossen, empfiehlt sich kaum für weitere Kurzeinsätze. Als Ersatzmann für den erkrankten Sébastien Haller war Modeste Anfang August vom 1. FC Köln gekommen - und sorgte womöglich dafür, dass eine andere Personalie keine Fahrt aufnehmen konnte. Und dabei handelt es sich um niemand Geringeren als Cristiano Ronaldo: Der wurde in Dortmund nämlich nur wenig später angeboten. Wie die Sport Bild berichtet, hätte sich der BVB "noch intensiver" mit einer Verpflichtung von CR7 beschäftigt, hätte man nicht bereits Modeste für den Angriff verpflichtet. Zur Erinnerung: Im Sommer wurde Ronaldo von seinem damaligen Berater Jorge Mendes gefühlt jedem Verein angeboten, der in der Champions League spielte. Weil sich aber kein Abnehmer fand, blieb der Portugiese bei Manchester United, bevor es schließlich zur Trennung kam. Mittlerweile schießt er seine Tore für Al-Nassr in Saudi-Arabien.