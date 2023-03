BVB, News und Gerüchte: Mario Basler fällt hartes Urteil über Mats Hummels

Über Mats Hummels wird ein hartes Urteil gefällt. Lothar Matthäus glaubt weiterhin daran, dass Borussia Dortmund die Meisterschaft gewinnen kann und Hansi Flick nimmt Julian Brandt in die Pflicht. Alle News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

BVB, News: Basler schießt gegen Mats Hummels

Mario Basler hat ein hartes Urteil über Mats Hummels gefällt. Die Zeit des Innenverteidigers von Borussia Dortmund sei "in den internationalen Spielen dann auch irgendwann mal begrenzt, das muss man ja auch ganz klar sagen. Das ist ja kein schlechter Junge, aber es reicht auch nicht mehr international für die großen Spiele", sagte er in seinem Podcast "Basler ballert".

Zwar reiche es für die Bundesliga "sicherlich noch für das eine oder andere Jahr, aber es wird ja die Einsatzzeit auch schon immer weniger bei Borussia Dortmund. Mit (Nico) Schlotterbeck und (Niklas) Süle sind zwei Innenverteidiger gesetzt", ergänzte Basler.

Für Hummels hatte es zuletzt keinen Platz in der Startelf gegeben, ehe er beim Revierderby gegen Schalke 04 (2:2) wieder eine Chance von Beginn an bekommen hatte. In Gelsenkirchen hatte der 34-Jährige durchaus zu überzeugen gewusst, Basler fehlte dennoch etwas.

"Du hast da keinen so richtigen Leader, der vorne wegläuft, der die Mannschaft pusht, der da richtig Gas gibt. Da fehlt es einfach in diesen großen wichtigen Spielen und entscheidenden Spielen. Da ist ein Emre Can. Ich bin ja kein großer Freund von ihm, aber da lob ich mir seine Einstellung. Aber einer allein ist dann auch zu wenig", erklärte der ehemalige Spieler von Bayern München.

Dem BVB dürfe im Saisonendspurt kein weiterer Aussetzer passieren. Zumal es nicht ausgeschlossen sei, "dass Bayern auch noch etwas liegen lässt, bevor es am 1. April zu dem großen Knaller kommt. Nur hat natürlich jetzt Dortmund den größeren Druck. Dortmund muss jetzt liefern und darf sich keinen Ausrutscher mehr erlauben, weil dann ist Bayern schon vier, fünf Punkte weg".