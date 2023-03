Im Viertelfinale der UEFA Youth League empfängt Borussia Dortmund heute Hajduk Split. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

In der UEFA Youth League treffen heute Borussia Dortmund und der BVB im Viertelfinale aufeinander. Gelingt dem BVB der Einzug ins Halbfinale? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

BVB vs. Hajduk Split: UEFA Youth League Viertelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Mannschaften stehen überraschen im Viertelfinale. Der BVB schaltete in der Vorrunde Paris Saint-Germain aus, während sich Split gegen Manchester City durchsetzte. In der UEFA Youth League gibt es keine Hin- und Rückspiele, weshalb heute der nächste Halbfinalist in der Nachwuchs-Königsklasse feststehen wird.

Vor Beginn: Angepfiffen wird das Spiel heute um 18.30 Uhr im Signal-Iduna-Park.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Viertelfinalbegegnung in der UEFA Youth League zwischen Borussia Dortmund und Hajduk Split.

BVB vs. Hajduk Split: UEFA Youth League Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Live übertragen wird BVB vs. Hajduk Split heute unter anderem von DAZN. Die Übertragung des Streamingdienstes beginnt wenige Minuten vor dem Anpfiff der Partie.

Für das "Netflix des Sports" benötigt Ihr ein Abonnement. Wie hoch der Preis dafür ist, hängt davon ab, welches Paket Ihr auswählt. Zur Auswahl stehen: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN Word.

Zudem wird das Spiel bei uefa.tv kostenlos angeboten.

BVB vs. Hajduk Split: UEFA Youth League Viertelfinale heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

UEFA Youth League: Das Viertelfinale im Überblick