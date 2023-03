BVB, News und Gerüchte: Sebastien Haller kontert Kritiker nach Doppelpack gegen Köln

Während sich Sebastian Haller zur Kritik an seiner sportlichen Form vor dem Doppelpack gegen Köln (6:1) äußerte, verriet Trainer Edin Terzic, dass sich sein früherer Schützling Erling Haaland nach seinem Fünferpack gegen Leipzig bei ihm gemeldet hatte. Alle News und Gerüchte zum BVB lest Ihr hier.

BVB, News - Sebastien Haller kontert Kritiker: "Wäre ein Riesenfehler"

Bei BVB-Stürmer Sebastien Haller wurde im Juli 2022 Hodenkrebs diagnostiziert, im Januar kam der 28-jährige Franco-Ivorer wieder zurück in den Dortmunder Kader, doch sportlich lief es seitdem verständlicherweise noch nicht rund. Ein Tor in zwölf Spielen gelang ihm bis zum Samstag nur, in den vergangenen neun Spielen netzte er jeweils nicht - doch dann kam der 6:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln und Haller traf doppelt, in der 17. und 69. Minute. Als er zwei Minuten nach seinem zweiten Tor ausgewechselt wurde, erhoben sich die BVB-Fans für ihn von ihren Plätzen und applaudierten.

"Wenn man denkt, dass nach nur drei Wochen alles, was sechs Monate zuvor war, einfach so vergessen ist, wäre das ein Riesenfehler", sagte Haller gegenüber Sport1 und trat damit öffentlicher Kritik an seiner geringen Torausbeute entgegen. "Ich bin glücklich, dass ich überhaupt hier bin und spiele. Das ist alles Bonus für mich."

Haller sei nun "sehr glücklich", brauche aber auch weiterhin noch etwas Zeit, um an seine Form früherer Tage anknüpfen zu können.

Sportchef Sebastian Kehl kommentierte: "Das wird ihm Auftrieb geben. Was in den letzten Wochen unterschwellig aufkam, ist nicht gerechtfertigt, nach allem, was der Junge durchgemacht hat. Er hat sich belohnt und spürt die Unterstützung des ganzen Klubs."

Das 6:1 war auch eine frühe Ansage an den FC Bayern, der die Dortmunder nach der Länderspielpause, am 1. April, in der Allianz Arena zum deutschen Klassiker empfangen wird. Ob der BVB in dieses Duell mit einem Punkt Vorsprung, keinem, oder zwei Punkten Rückstand geht, entscheidet der FCB heute ab 17.30 Uhr bei Leverkusen. Haller sagte im Bezug auf seine Rückkehr und wohl generell über den Titelkampf: "Alles ist möglich! Setz' dir keine Limits, das sage ich immer wieder. Das wäre der größte Fehler. Wir dürfen uns aber nicht zu sehr abfeiern, wir wissen, wie schnell sich alles ändern kann. Wir müssen genauso weitermachen und auf dem Boden bleiben."