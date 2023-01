BVB, News und Gerüchte: Dortmund-Abschied von Marco Reus möglich - Julian Brandt spricht über seine Zukunft

Der Vertragspoker von Marco Reus ist wohl völlig offen, auch ein Abschied vom BVB im Sommer scheint möglich. Julian Brandt spricht über seine eigene Zukunft. Youssoufa Moukoko winkt offenbar ein fettes Handgeld. Und: Sébastien Haller ist nach seinem Comeback überglücklich. Hier gibt es News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Die Zukunft von Marco Reus ist wohl völlig offen. Auch ein Abschied des Mittelfeldstars vom BVB im Sommer scheint möglich. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor. Demnach sollen zwar beide Seiten mit der generellen Absicht, Reus' im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern zu wollen in die anstehenden Verhandlungen gehen. Doch der Poker ist längst nicht entschieden.

Moukoko soll derweil auch in den Fokus von Newcastle United geraten sein. Die Magpies ködern den 18-Jährigen angeblich mit einem Handgeld in Höhe von 30 Millionen Euro. Hier geht es zur ausführlichen News .

"Ich habe noch ein halbes Jahr Vertrag, ich muss mir Gedanken machen. Wir werden Gespräche führen und sehen, in welche Richtung es geht", sagte Reus im Dortmunder Trainingslager in Marbella.

Allgemein meinte Terzic zu den auslaufenden Verträgen beim BVB: "Diese Themen werden in Büros besprochen, nicht auf dem Trainingsplatz. Die anderen Themen sind zwischen mir und den Spielern gerade nicht wichtig."

© getty

BVB, News: Julian Brandt lassen Gerüchte kalt

Die Gerüchte, dass Julian Brandt einem möglichen Dortmunder Umbruch im Sommer zum Opfer fallen könnte, lassen den Nationalspieler selbst kalt. "Ach, das habe ich schon häufiger gelesen. Ich habe mich manchmal gefragt, woher das kommt. In den vier Jahren in Dortmund kam jedenfalls niemand zu mir und meinte: 'Jule, wir überlegen, dich abzugeben.' Ich wurde deshalb nie nervös", sagte Brandt in einem Interview mit Sport1.

Ein Wechsel zum FC Arsenal im vergangenen Sommer sei für ihn "nie ansatzweise ein ernstes Thema" gewesen. Einen Karriereplan verfolge Brandt, dessen Vertrag beim BVB noch bis 2024 läuft, nicht. "Bei mir ist alles offen", sagte Brandt. "Ich fühle mich hier wohl, wer weiß aber, wohin der Wind einen weht. Wenn hier alles top läuft, wir uns in den Armen liegen und ich verlängere, dann wäre ich glücklich. Es kann aber alles passieren."

Als Kind habe er sich vorgenommen, "dass ich Profi werde und irgendwann wieder nach Bremen zurückkehre. Mein kleiner Bruder spielt da, meine Familie wohnt in Bremen. Ich habe eine besondere Beziehung dorthin. Das muss nicht passieren, war jetzt auch eher eine spontane Reaktion auf andere Spieler, die in die Wüste wechseln. Aber das wäre jedenfalls eher mein Ding."