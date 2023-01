BVB: Youssoufa Moukoko im Visier von Newcastle United - Magpies bieten unglaubliches Handgeld

Newcastle United will bei der Verpflichtung von Dortmunds Youngster Youssoufa Moukoko offenbar Nägel mit Köpfen machen. Dafür bieten die Magpies dem 18 Jahre alten Stürmer offenbar ein unglaubliches Handgeld.

Wie Sport1 berichtet, bietet der neureiche Scheich-Klub, der in der Premier League aktuell bis auf Rang drei vorgestoßen ist, Moukoko über 30 Millionen Euro Handgeld für einen Wechsel. Auch in Sachen Gehalt soll das Angebot von neun Millionen Euro jährlich die Offerte des BVB (drei Millionen Euro plus Prämien) deutlich in den Schatten stellen.

Moukokos Vertrag läuft im Sommer aus. Der Dortmunder Sportchef Sebastian Kehl hatte zuletzt von einer "zeitnahen Entscheidung" über Moukokos Zukunft gesprochen. Der soll weiterhin beim BVB bleiben wollen, die Schwarz-Gelben bieten laut Sport1 aber ein Handgeld von "nur" zehn Millionen Euro.

Berater Patrick Williams von der Agentur Wasserman ist unterdessen im Dortmunder Trainingslager in Marbella eingetroffen. Die Verhandlungen könnten in Kürze also an Fahrt aufnehmen. Wie die Sport Bild vermeldet, soll sich das BVB-Angebot inklusive Prämien bei 5,5 Millionen Euro Jahresgehalt einpendeln. Auch Williams soll neben der üblichen Provision eine Extra-Zahlung blühen, sollte die Vertragsverlängerung über die Bühne gehen.

Moukoko kommt in der laufenden Saison auf sechs Bundesliga-Treffer in 14 Einsätzen und ist damit bester Torschütze des BVB. Bei der WM in Katar kam er in der Schlussphase bei der Niederlage gegen Japan (1:2) zum Einsatz.