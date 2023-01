Borussia Dortmund trifft heute in einem Testspiel auf Fortuna Düsseldorf. Bei SPOX könnt Ihr die Begegnung live mitverfolgen.

Im Rahmen der Vorbereitung stehen sich heute der Bundesligist Borussia Dortmund und der Zweitligist Fortuna Düsseldorf gegenüber. SPOX tickert das Spiel in Marbella, Spanien, live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

BVB vs. Fortuna Düsseldorf: Testspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Bundesliga-Rückkehr nähert sich von Tag zu Tag. Noch befinden sich die 18 Klubs jedoch in der Vorbereitungsphase, so auch der BVB, der heute gegen den Zweitligisten aus Düsseldorf testet. Dortmund-Trainer Edin Terzic hat zum ersten Mal alle 28 Spieler beim Trainingslager mit dabei, darunter auch Sébastien Haller, der nach seiner Krebserkrankung langsam wieder fit wird. "Wir waren so happy, dass er wieder da ist. Wie er zurückgekommen ist mit einer mentalen Stärke, ist schon stark", sagte Kapitän Marco Reus. Spielen wird der Franzose heute jedoch noch nicht.

Vor Beginn: Das Duell wird um 16 Uhr angepfiffen und im Stadion Ciudad Deportiva La Dama de Noche in der andalusischen Küstenstadt Marbella (Spanien) ausgetragen, wo beide Mannschaften ihr Trainingslager absolvieren.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf.

© getty Der BVB trifft in einem Testspiel auf Fortuna Düsseldorf.

BVB vs. Fortuna Düsseldorf: Testspiel heute im TV und Livestream

Wer die Partie heute live verfolgen möchte, wird bei Sky fündig. Der Pay-TV-Sender bietet Dortmund vs. Düsseldorf ab 15.55 Uhr auf dem Sender Sky Sport News an. Um das Testspiel im Livestream von Sky schauen zu können, wird ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Die Bundesliga live erleben: Jetzt WOW streamen.

Auch die Klubs selbst kümmern sich um die Übertragung: Bei bvb.tv und auf der YouTube- bzw. Twitch-Seite von Fortuna Düsseldorf ist die Begegnung nämlich ebenfalls zu sehen.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

BVB: Die Spiele von Borussia Dortmund nach der Winterpause