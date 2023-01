BVB, News und Gerüchte: Sébastien Haller spricht über Auswirkungen der Chemotherapie

Sébastien Haller spricht zum ersten Mal über die Auswirkungen seiner Chemotherapie. Zwischen Marco Reus und dem BVB gibt es offenbar noch keine Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit. Außerdem: Dortmunds U19 verpflichtet zwei Youngster. Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund findet Ihr hier.

© getty

BVB, News: Haller spricht über Folgen der Chemotherapie

BVB-Stürmer Sébastien Haller hat nach seiner Rückkehr ins Training von Borussia Dortmund erstmals über seine Chemotherapie und die Folgen seiner Behandlung gesprochen. "Die Symptome waren unangenehm. Ich habe jedes Mal viel Flüssigkeit verloren, habe dadurch auch einige Kilo weniger gewogen. Ich hatte Schluckauf und Magenprobleme, das Essen konnte ich eine Zeit lang nicht richtig schmecken", erzählte der Franzose im Interview mit der Bild-Zeitung.

Jedes Mal habe er "mehrere Tage im Krankenhaus und im Bett verbringen" müssen. Insgesamt vier Chemotherapien und zwei Operationen musste Haller in den letzten Wochen über sich ergehen lassen.

Aufzugeben sei für ihn jedoch nie eine Option gewesen, fügt Haller an. "Ich habe mir sofort gedacht: Ich muss da jetzt durch, lass' es uns angehen! Mit unseren Ärzten, mit dem Urologen aus Bad Ragaz. Ich hatte ja auch gar keine andere Option", erzählte der Stürmer: "Es bringt dir nichts, wenn du dich selbst in eine Depression versetzt. Also habe ich mir gesagt: Bleib' positiv, bring' deine Familie und Freunde zusammen. Du bist nicht allein. Also geh' mit ihnen gemeinsam da durch."

Am meisten geholfen hätten ihm in der Zeit die vielen positiven Nachrichten aus seinem direkten Umfeld sowie von Fans und Weggefährten. "Mama, Papa, Bruder, Schwester. Das war eigentlich das emotionalste. Aber auch aus der Fußball-Welt gab es unfassbar viele aufbauende Nachrichten. Der Präsident der Elfenbeinküste war dabei, meine Ex-Klubs und natürlich auch ganz viele Spieler, die Nachrichten würde ich aber gerne für mich behalten. Aber ich kann Ihnen sagen: Auch die Frankfurter Büffelherde mit Luka Jovic und Ante Rebic hat mir geschrieben, das hat mich gefreut", so Haller.