BVB, News und Gerüchte: Moukoko-Entscheidung im Trainingslager?

Die Schwarz-Gelben haben angeblich ein Gegenangebot von Youssoufa Moukoko erhalten, Sébastien Haller ist im Training motiviert und die Dortmunder nehmen einen Linksverteidiger ins Visier. Alle News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

Youssoufa Moukoko ist wohl derzeit die spannendste Personalie bei Borussia Dortmund. Der Angreifer hat den Verantwortlichen des BVB nun offenbar ein Gegenangebot vorgelegt. Nach Informationen von Sport1 sollen im Trainingslager in Marbella die Gespräche mit den Beratern des Nationalspielers wieder aufgenommen werden. Laut dem Bericht erhoffen sich die Schwarz-Gelben dann auch eine Finalisierung.

© getty

BVB, News: Der Stand bei Sébastien Haller

Gute Nachrichten für den BVB: Sébasien Haller ist nach seinen Operationen nicht nur zurück im Training, sondern offenbar auch hochmotiviert. Sport1 berichtet, dass der Ex-Frankfurter sogar bei seinem harten Trainingsplan über die Weihnachtstage etwas gebremst werden musste. Schließlich wolle man den Stürmer laut Kehl "ganz behutsam" aufbauen.

Laut der Süddeutschen Zeitung wäre ein Einsatz schon am 22. Januar gegen den FC Augsburg denkbar. Der 28-Jährige scheint zumindest bis in die Haarspitzen motiviert. Es bleibt abzuwarten, ob die Partie den Verantwortlichen in Dortmund nach der langen Zwangspause ihres Stars nicht etwas zu früh kommt.