BVB, News und Gerüchte - Marco Reus über anstehende Rückrunde: "Gibt keine Ausreden"

Vier BVB-Stars droht zum Rückrunden-Auftakt die Tribüne. Marco Reus will mit Borussia Dortmund in der zweiten Saisonhälfte ein anderes Gesicht zeigen. Zudem spricht der 33-Jährige über sein bitteres Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar. Außerdem: Youssoufa Moukoko fordert offenbar eine spezielle Klausel für seinen Vertrag. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

© getty BVB, News: Reus will "keine Ausreden" mehr In Marbella bereitet sich der BVB gerade auf die anstehende Rückrunde vor. Geht es nach Marco Reus, wird Borussia Dortmund dort ein anderes Gesicht zeigen als das über weite Teile der Hinrunde noch der Fall war. "Wir müssen vom ersten Spiel an das Rennen von hinten aufholen, da gibt es keine Ausreden", sagte der 33-Jährige in einer Medienrunde im Trainingslager. Warum sich der BVB immer wieder selbst ins Hintertreffen bringe, könne Reus aber nicht erklären. "Wenn ich es wüsste, würden wir es direkt abstellen. Es passieren so viele Dinge im Spiel, du gerätst in Rückstand oder kommst nicht gut rein. Aber trotzdem darf das deine innere Stärke und den Mannschaftsgeist nicht beeinflussen", so der Offensivspieler weiter. Dennoch glaubt der 33-Jährige, dass "die vielen Rückkehrer sehr wichtig für uns sind, uns mehr Breite und mehr Qualität im Kader geben, den Konkurrenzkampf schüren." In der Hinrunde sammelte Borussia Dortmund aus 15 Spielen lediglich 25 Zähler. Damit liegen die Schwarz-Gelben nur auf Rang sechs der Tabelle - neun Punkte hinter Spitzenreiter und Dauerrivale Bayern München.

© getty BVB, News: Reus tat WM-Aus "sehr weh" Neben der anstehenden Rückrunde sprach Reus auch über das nächste Verpassen eines großen Turnieres mit der deutschen Nationalmannschaft. "Die Gespräche mit Hansi Flick tun weh, wenn man am Ende sagt, dass es keinen Sinn macht und nicht reicht. Dann musst du direkt wieder den Fokus darauf legen, trotzdem fit zu werden", erzählte Reus in einer Medienrunde im Trainingslager in Marbella. Zwar könne er aufgrund vergangener Enttäuschungen mittlerweile besser damit umgehen, "trotzdem tut das jedes Mal sehr weh. Das ist bei mir nicht anders. Aber ich bin ein positiver Mensch und froh, dass ich wieder die Gelegenheit habe, auf dem Platz zu stehen und mit den Jungs zu trainieren", erzählte der BVB-Offensivspieler. Reus hatte die WM in Katar verletzungsbedingt verpasst. Nach der WM 2014 und der EM 2016 ist es bereits das dritte große Turnier, welches er aufgrund von Verletzungen nicht bestreiten konnte.

© getty BVB, Gerücht: Vier Dortmundern droht Tribünen-Platz Mit Marco Reus, Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens, Mateu Morey und Sébastien Haller sind passend zum Trainingsstart in Marbella fünf BVB-Stars wieder mehr oder weniger einsatzbereit. Wie der kicker berichtet, konnte der Umstand, dass Trainer Edin Terzic wieder aus dem Vollen schöpfen kann, für den ein oder anderen Star zum Verhängnis werden. Demnach sind Karim Adeyemi, Donyell Malen, Thorgan Hazard und Anthony Modeste mögliche Kandidaten für einen Platz auf der Tribüne zum anstehenden Rückrundenstart. Alle vier haben in der aktuellen Saison noch kaum überzeugt. "Man merkt, dass jeder alles gibt und versucht, sich seinen Stammplatz zu ergattern", sagte Mittelfeldspieler Salih Özcan bezüglich der neuen Konkurrenz im Trainingslager gegenüber dem kicker: "Die Vorbereitung ist jetzt dazu da, um zu zeigen, was man kann."