BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund mit neuem Angebot für Youssoufa Moukoko?

Der BVB legt Youssoufa Moukoko wohl ein deutlich verbessertes Angebot vor. Julian Brandt glaubt nicht an einen Wechsel von Marco Reus nach Saudi-Arabien. Ansgar Knauff spricht über seine Zukunft. Hans-Joachim Watzke äußert sich zum emotionalen Comeback von Sébastian Haller. Nico Schulz ist weiter auf der Suche nach einem neuen Klub. Hier gibt es News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

© getty

BVB, Gerücht: Borussia Dortmund wohl mit verbessertem Angebot für Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nach wie vor nicht verlängert. Nun soll der BVB laut der Bild-Zeitung aber bereit sein, ein deutlich verbessertes Angebot abzugeben. Demnach biete Borussia Dortmund einen Vierjahres-Vertrag plus Option, der dem 18-Jährigen bis zu sechs Millionen Euro pro Saison einbringen könnte. Hinzu käme ein Handgeld von zehn Millionen Euro.

Patrick Williams sei bereits seit Dienstag zu Verhandlungen in Marbella. Der Moukoko-Agent würde bei einem Deal zehn Prozent Provision bemessen am Gehalt seines Klienten erhalten - also rund 2,4 Millionen Euro. Außerdem sei der BVB nun bereit, ihm eine Extrazahlung von rund fünf Millionen Euro zu gewähren. Damit würde Dortmund ein Gesamtpaket von über 40 Millionen Euro für den Angreifer und seinen Agenten schnüren.

Trotzdem würde man damit nicht das zahlen, was Moukoko in England oder Spanien verdienen könnte. Dem Bericht zufolge steht am heutigen Donnerstag die nächste Verhandlungsrunde an. Eine Entscheidung rücke näher. Auch deshalb, weil der BVB nicht bereit sei, das Angebot nochmal zu erhöhen.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke kündigte das zwischen den Zeilen bereits an. "Er versucht jetzt für sich eine gute Position rauszuholen. Das ist legitim, aber es ist genauso legitim, dass wir unsere Vorstellungen haben", sagte der 63-Jährige im Interview mit Sky. Wenn diese nicht mehr deckungsgleich seien, "dann wird die Zusammenarbeit eben nicht weitergeführt."