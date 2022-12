BVB, News und Gerüchte: Bekommt Borussia Dortmund bei Daichi Kamada Konkurrenz von Tottenham Hotspur?

Der BVB bekommt bei einem Wunschspieler wohl internationale Konkurrenz. Außerdem: Dortmund-Talent Jayden Braaf bleibt bislang hinter den Erwartungen zurück. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Kamadas Vertrag in Frankfurt ist noch bis Juni 2023 datiert. Sollte der BVB im Sommer einen Transfer in Betracht ziehen, wäre der Mittelfeldspieler also ablösefrei. Eine Verlängerung bei der SGE ist nicht in Sicht. Die Gespräche sollen stocken.

Der 26-Jährige kam in dieser Saison für Frankfurt in 22 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei erzielte er zwölf Tore selbst, vier weitere Treffer bereitete er vor. Mit Japan stieß er bei der WM 2022 in Katar außerdem bis ins Achtelfinale vor, ehe man sich im Elfmeterschießen knapp Kroatien geschlagen geben musste.

Kamada wurde beim BVB zuletzt mit einem Winter-Wechsel in Verbindung gebracht, erteilte gegenüber Sport1 aber eine Absage: "Ich bleibe diese Saison in Frankfurt." Im kommenden Sommer wollen die Schwarz-Gelben aber wohl einen neuen Versuch starten.

© getty

BVB, News: BVB-Talent wird zurechtgewiesen

Seit seinem Wechsel von Manchester City im Sommer ist BVB-Talent Jayden Braaf noch nicht wirklich in Dortmund angekommen. Die Verantwortlichen sind mit der Entwicklung des 20-Jährigen nicht zufrieden, wie U23-Trainer Christian Preußer im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten verriet.

"Ich mache keinen Hehl daraus, dass wir Erwartungen an ihn haben, die er noch nicht erfüllen konnte, weil er körperlich noch nicht so weit ist", sagte Preußer. "Seine Stärken haben wir in Ansätzen schon gesehen. Aber es kann noch ein wenig dauern."

Dem Youngster fehle es bisweilen noch an der nötigen Selbstreflexion und der ehrlichen Einordnung der eigenen Leistungen. In der aktuellen Spielzeit blieb er mit sieben Einsätzen ohne jede Torbeteiligung hinter den Erwartungen zurück.

"Jayden hat manchmal Bewegungen drauf, die hat kein anderer in dieser Liga. Aber er hat keine Konstanz in seinem Spiel. Er muss verinnerlichen, worauf es ankommt. Und dann wird das auch was. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht", konstatiert Preußer.

Dennoch wolle man beim BVB nicht den Kopf in den Sand stecken. "Meine Erfahrung mit jungen Spielern, auch mit sehr talentierten Spielern zeigt: Das kann funktionieren, wenn wir am Ball bleiben, wenn wir es nicht laufen lassen, wenn wir aktiv dagegen steuern, wenn Sachen nicht gut sind", so Preußer weiter.

Braafs Vertrag bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis Juni 2025.

BVB: Die Spiele von Borussia Dortmund nach der Winterpause