BVB, News und Gerüchte: Hannover-Fans? Mats Hummels nennt schlimme Erinnerung

Mats Hummels hat sich an einen schlimmen Moment zurückerinnert, an dem Hannover-Fans beteiligt waren. Eine BVB-Legende rechnet mit negativen Folgen durch das WM-Aus. Hier erfahrt Ihr alles Wichtige zum BVB.

BVB, News: "Schlimmste Erinnerung"? Hummels überrascht

BVB-Verteidiger Mats Hummels hat auf die Frage nach dem schlimmsten sportlichen Moment eine überraschende Antwort gegeben und sich an ein Heimspiel gegen Hannover 96 in der Saison 2007/2008 erinnert. In einem TikTok-Video mit der Ernährungsexpertin Nahni Franke sprach er von einem "Moment, der ein bisschen wehtat". Hummels war "damals ganz frisch in Dortmund". In der Rückrunde 07/08 setzte es eine 1:3-Niederlage vor heimischer Kulisse gegen die Niedersachsen.

"Die Hannover-Fans haben in Dortmund gesungen: 'Ein Schuss! Ein Tor! Hannover!' Das hat sich eingebrannt bei mir. Da ist was passiert, sonst wüsste ich es nicht mehr 14 Jahre später." Es sei nicht schön, "in Dortmund von den gegnerischen Fans so einen Gesang zu hören", wenn es gerade sowieso nicht läuft. Zum damaligen Zeitpunkt befand sich der BVB nur unweit der Abstiegsplätze, während 96 im Mittelfeld der Tabelle stand. Am Ende der Saison übernahm Jürgen Klopp das Traineramt von Thomas Doll.

Es gebe aber "natürlich noch schlimmere sportliche Erinnerungen, die ein oder andere Final-Niederlage war vielleicht noch schlimmer. Aber ich nehme die "Ein Schuss! Ein Tor! Hannover!"-Variante", erklärte Hummels weiter.

Als schönsten Moment nannte er hingegen eine Szene aus dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg, als der BVB 2011 Deutscher Meister wurde. Dortmund führte 2:0, ebenso im Parallelspiel Köln gegen den Dortmunder Rivalen aus Leverkusen. "Es gab einen Moment, da ist der Ball durch die Luft geflogen, es wurden mehrere Kopfbälle gemacht, gefühlt hat sich da für ein paar Sekunden die Mannschaft angeschaut, verschiedenste Spieler haben den Blick gesucht, es war ein paar Minuten vor Ende. " Jeder habe das Gefühl gehabt: "'Ok, wir haben es geschafft.' Wir haben uns angelächelt. Das war ein kleiner Moment, der im Film übertrieben wäre."