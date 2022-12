BVB, News und Gerüchte: Mats Hummels steht offenbar vor Vertragsverlängerung in Dortmund

Mats Hummels steht beim BVB vor einer Vertragsverlängerung. Außerdem: Borussia Dortmund verhandelt mit Ghana-Star Mohammed Kudus über einen Transfer. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Hummels absolvierte in der laufenden Saison 19 Pflichtspiele für Borussia Dortmund. Trotz ansprechender Leistungen verzichtete Bundestrainer Hansi Flick während der Weltmeisterschaft in Katar auf die Dienste des 33-Jährigen.

BVB, Gerücht: Dortmund verhandelt mit Kudus

Schon in den vergangenen Wochen und Monaten sickerte das Interesse von Borussia Dortmund an Ajax Amsterdams Mohammed Kudus durch. Bei der Weltmeisterschaft unterstrich der 22-Jährige noch einmal seine Qualitäten. Für Ghana erzielte er in drei Spielen zwei Tore.

Laut Sport Bild soll der BVB deshalb nun schon in Gesprächen mit Kudus sein. Sportdirektor Sebastian Kehl steht offenbar mit Kudus' Beraterin Jennifer Mendelewitsch im Kontakt, erste Gespräche soll es demnach schon geben.

Beim BVB könnte der 22-Jährige die Nachfolge für Jude Bellingham antreten, der den Klub aller Voraussicht nach verlassen wird. Kudus kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch im Sturmzentrum spielen.

