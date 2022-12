BVB, News und Gerüchte: Wird Borussia Dortmund Sorgenkind Nico Schulz los?

Borussia Dortmund scheint nach langer Suche einen Abnehmer für den aussortierten Nico Schulz gefunden zu haben. Jude Bellingham erhält ein großes Lob von England-Kapitän Harry Kane. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Wird Dortmund Sorgenkind Nico Schulz los?

Der BVB möchte Linksverteidiger Nico Schulz schon seit mehreren Transferperioden verkaufen. Im Laufe der aktuellen Saison spielte der 29-Jährige keinerlei Rolle mehr bei den Profis.

Nun scheint sich für das Wintertransferfenster ein Wechsel anzubahnen. Jedenfalls soll laut Bild Lazio Rom ernsthaftes Interesse an Schulz zeigen. Lazio möchte Schulz demnach kostenlos bis Saisonende ausleihen, ist aber bereit, die Hälfte seines Gehalts von kolportierten sechs Millionen Euro zu übernehmen.

Schulz kam 2019 für 25,5 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim zum BVB, konnte sich in Dortmund allerdings nie durchsetzen und geriet zuletzt auch aufgrund privater Vorwürfe in die Schlagzeilen.

Es geht nicht mehr schlechter: Das war der BVB-Flop der Hinrunde © imago images 1/23 Borussia Dortmund spielt bisher eine sehr durchwachsene Bundesliga-Saison. Und dementsprechend fallen auch die Einzelbewertungen aus. Hier kommen die durchschnittlichen SPOX-Noten der "Hinrunde" für die BVB-Profis. © getty 2/23 Torhüter – GREGOR KOBEL: Der Schweizer ist einer der wenigen Dortmunder, die konstant ihr Maximum auf den Platz bringen. Nur bei der Niederlage in Berlin gegen Union kassierte Kobel eine Fünf, war sonst top unterwegs. Notenschnitt: 2,8. © getty 3/23 ALEXANDER MEYER: An die Leistungen von Kobel kam der Ersatzmann nicht heran, doch in seinen vier Auftritten hinterließ er einen soliden Eindruck. Dreimal die 3,5 und einmal Note 4,5 machen einen Notenschnitt von: 3,7. © imago images 4/23 ABWEHR - FELIX PASSLACK: Spielte gegen den VfB Stuttgart und Bochum, fiel dabei weder positiv noch negativ großartig auf. Notenschnitt: 3,2. © getty 5/23 MARIUS WOLF: Schwankte zwischen guten und ordentlichen Leistungen, war aber nur gegen Leipzig wirklich dünn (Note 4). In seinen acht bewerteten Einsätzen kommt er auf einen Notenschnitt von 3,2. © imago images 6/23 THOMAS MEUNIER: Der Belgier spielt bisher keine gute Saison. Achtmal wurde er bewertet, zweimal kam er auf eine Drei, meist war er deutlich schwächer. Notenschnitt: 4,2. © getty 7/23 RAPHAËL GUERREIRO: Neben Meunier ein zweiter Dauersündenbock. Offensiv durchaus mit starken Leistungen, defensiv aber ein ständiger Risikofaktor. Einige Gegentore gingen auch auf seine Kappe. Notenschnitt: 3,9. © getty 8/23 NIKLAS SÜLE: Seine zehn bewerteten Einsätze waren sehr durchwachsen. Auf eine 1,5 gegen Stuttgart kommt auch eine 5,5 in Gladbach. War zu Beginn aber auch selten fit und musste zuletzt als Rechtsverteidiger ran. Notenschnitt: 3,7. © getty 9/23 NICO SCHLOTTERBECK: Auch er war in der Innenverteidigung ein großer Hoffnungsträger. Und tatsächlich begann er die Saison ordentlich, lieferte gegen die Bayern sogar eine Zweierperformance ab. Dann der Einbruch. Notenschnitt: 3,6. © getty 10/23 MATS HUMMELS: Am Mikrofon ein klarer Einserschüler, auf dem Platz mit Höhen und Tiefen. Vor allem gegen Ende der ersten Saisonphase sehr konstant gewesen. Zur WM fährt er dennoch nicht. Notenschnitt: 3,6. © getty 11/23 MITTELFELD – EMRE CAN: Die gute Nachricht ist, dass es ab jetzt nicht mehr schlechter wird. Denn ob im Mittelfeld oder in der Abwehr: Der obligatorische Can-Patzer war immer dabei. Notenschnitt: 4,4. © imago images 12/23 MAHMOUD DAHOUD: Hatte nur zwei bewertete Einsätze und fiel dann lange aus. Eine gute Leistung gegen Leverkusen (2) und eine weniger gute gegen Freiburg (4) machen einen Schnitt von … *Trommelwirbel*: 3. © getty 13/23 SALIH ÖZCAN: Ein guter Transfer des BVB, weil der ehemalige Kölner zwar kaum Highlight-Spiele dabei hatte, dafür aber auch nur wenige sehr schlechte Noten einsackte. Notenschnitt: 3,6. © getty 14/23 JUDE BELLINGHAM: Leistete sich einen Fünfer bei Union, der den Schnitt ebenso drückt wie die Vierer gegen Bayern, Wolfsburg, Gladbach sowie die 4,5 gegen Bremen. Dass er am Ende trotzdem auf einen Notenschnitt von 3,1 kommt, spricht für ihn. © imago images 15/23 OFFENSIVE - JULIAN BRANDT: Es gab bei ihm wieder Phasen, in denen der Knoten geplatzt zu sein schien. Darauf folgten dann oftmals aber zwei oder gar drei schwache Auftritte. Schafft es immerhin auf einen Notenschnitt von 3,6. © getty 16/23 GIOVANNI REYNA: Acht bewertete Einsätze für den von Verletzungen geplagten Profi des BVB. Und oft zeigte er sogar ansprechende Leistungen, mit denen er zumindest mehr Impact hatte als manch anderer Spieler. Notenschnitt: 3,4. © imago images 17/23 JUSTIN NIJNMAH: Wurde gegen Leipzig eingewechselt und kam immerhin auf eine Note von 3,5 – fiel also weder positiv noch negativ auf. Den Schnitt könnt Ihr Euch denken. © imago images 18/23 JAMIE BYNOE-GITTENS: War auf dem besten Wege, der Shootingstar des BVB zu werden, verletzte sich dann aber an der Schulter. Holte gegen Freiburg die einzige Bestnote. Seine Rückkehr wird sehnlichst erwartet. Notenschnitt: 2,9. © getty 19/23 DONYELL MALEN: War selten ganz schwach und sammelte in seinen zehn bewerteten Einsätzen einige Bewertungen rund um die Note drei. Man könnte sagen: Hilft nicht wirklich weiter, ist aber auch selten der ganz große Flop. Notenschnitt: 3,6. © getty 20/23 THORGAN HAZARD: "Hilft nicht wirklich" ist vielleicht auch einfach der Slogan der BVB-Offensive. Der Belgier sammelte allerdings deutlich mehr schlechte Noten und kaum gute. Notenschnitt: 4,1. © getty 21/23 KARIM ADEYEMI: Der Neuzugang musste oft auf dem rechten Flügel ran, wo er sich offenbar nicht so wohlfühlt. Fährt zwar mit zur WM für Deutschland, hat für den BVB aber bisher nicht das gezeigt, wofür er geholt wurde. Notenschnitt: 4,1. © getty 22/23 YOUSSOUFA MOUKOKO: Wenn ein 17-Jähriger der Hoffnungsträger einer ganzen Offensive ist, läuft etwas falsch. Doch in seinen zwölf bewerteten Einsätzen konnte der Stürmer viele gute Eindrücke hinterlassen. Notenschnitt: 3,2. © imago images 23/23 ANTHONY MODESTE: Kam nach dem Ausfall von Haller, fand sich aber nie ein im System des BVB. Höhepunkt war das Tor gegen die Bayern. Sonst versank er auf dem Platz oft in der Bedeutungslosigkeit. Notenschnitt: 4.

BVB, News: Viel Lob für Jude Bellingham

Nach seinem ersten Tor bei der Fußball-WM in Katar wurde Harry Kane als bester Spieler ausgezeichnet, doch der Kapitän der englischen Nationalmannschaft lobte einen anderen in den höchsten Tönen. "Er ist ein fantastischer Spieler", sagte der Stürmer nach dem 3:0 (2:0) im Achtelfinale gegen Senegal über den Dortmunder Jude Bellingham.

"Er hat alles: ohne Ball, beim Pressing, mit Ball. Er rennt, er spielt Pässe - und ist wichtig, wenn es um Tore geht", sagte Kane: "Er ist sehr reif für sein Alter."

Der 19-jährige Bellingham brillierte im offensiven Mittelfeld nicht nur, indem er die ersten beiden Tore durch Jordan Henderson (38.) und Kane (45.+3) vorbereitete. Auch defensiv überzeugte er mit vielen Balleroberungen. "Er wird weiter lernen und sich verbessern", meinte Kane, "es ist großartig, ihn im Team zu haben."

BVB, News: Markus Babbel spricht über Youssoufa Moukoko

Im Doppelpass von Sport1 hat der ehemalige Profi Markus Babbel über fehlende Führungsspieler bei der deutschen Nationalmannschaft gesprochen und dafür Gründe ausgemacht. "Wir regen uns immer auf, dass wir keine Leader mehr haben. Aber wenn ich in die Jugend hineinschaue: Wenn einer talentierter ist, dann wird er gleich in die nächste Jahrgangsstufe gesteckt. Da ist er dann immer der Jüngere und wird sich nie so entwickeln können und seinen Mund aufmachen", kritisierte Babbel.

Der 50-Jährige plädierte daher dafür, dass die Spieler in ihren jeweiligen Jahrgängen bleiben sollen, um dort eine Führungsrolle übernehmen zu können. "Dort müsste er doch Verantwortung übernehmen können. Aber so wird er sich nie zu einer Führungsperson entwickeln können", sagte Babbel und führte mit BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko auch ein Beispiel an.

"Dass ein Moukoko mit 15 in einer U19 spielt, das ist für mich Wahnsinn! Wie soll sich Moukoko da zu einer Führungspersönlichkeit entwickeln?", fragte Babbel.

© imago images Prince Aning absolvierte in der Vorbereitung einige Testspiele für den BVB.

BVB, News: U23-Coach Christian Preußer über Prince Aning und Jayden Braaf

Im Sommer wechselten Prince Aning und Jayden Braaf zu Borussia Dortmund. Beide Spieler sind Bestandteil der U23 des BVB, konnten in der 3. Liga allerdings noch nicht konstant überzeugen. Im kicker zog Trainer Christian Preußer nun ein erstes Zwischenfazit zu den beiden Neueinkäufen.

"Er kam mit viel Euphorie und hat es bei den Profis gut gemacht", sagte Preußer über den 18-jährigen Aning, der zum Saisonstart bei der Mannschaft von Edin Terzic mittrainierte. "Die 3. Liga ist dann aber etwas ganz anderes, da hat er einige durchwachsene Spiele gezeigt. Über die Feiertage wird er zu seiner Familie fahren, das wird ihm sicher guttun. Und im neuen Jahr wird er hoffentlich eine größere Rolle spielen", hofft Preußer in Bezug auf den Linksverteidiger.

Auch Stürmer Braaf, der von Manchester City verpflichtet wurde, hat noch mit Anpassungsproblemen zu kämpfen. "Er ist noch nicht in der Lage, über einen längeren Zeitraum auf dem Platz zu stehen. Auch seine Einwechslungen waren durchwachsen", sagte Coach Preußer. "Er ist ein Tempospieler, man merkt ihm aber an, dass er lange verletzt war. Im Eins-gegen-eins muss er eigentlich komplett herausragen in der 3. Liga. Das haben wir aber noch nicht geschafft."

