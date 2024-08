Nach vernichtender Kritik von Alexander Zorniger an Nahuel Noll: Überraschende Reaktion von Berater

Noll-Berater reagiert - Zorniger entschuldigt sich

Gerhard Poschner ist der Berater von Noll. Der frühere Profi reagierte bei skysport.de am Sonntag gelassen: "Alles halb so wild. Eine berechtigte Kritik von Alex, mit viel Emotion dabei, was unmittelbar nach dem Spiel eben auch passieren kann. Nahuel hat einen Fehler gemacht und wird daraus definitiv lernen."

"Mir hat vor Jahren mal ein guter Freund gesagt, dass eine Entschuldigung dort stattfinden soll, wo die Kritik geäußert wurde", sagte Zorniger in einem von Greuther Fürth veröffentlichten Video am Sonntag: "Mir ist am Samstag eine Situation passiert, in der ich in der Wortwahl total daneben gelegen habe. Mir sind die Emotionen total durchgegangen. Ich bin weit über das Maß hinausgegangen, das mir als Trainer zusteht. Ich habe mich heute bei Nahuel und bei der Mannschaft entschuldigt. Das war notwendig. Es tut mir leid."