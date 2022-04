In der 2. Bundesliga stehen am heutigen Tag gleich drei Partien auf dem Programm, die wir alle für Euch verfolgen. Hier könnt Ihr die Sonntagskonferenz am 31. Spieltag im Liveticker erleben.

Den 31. Spieltag in der 2. Bundesliga beschließen heute drei Begegnungen am Mittag. Die Blicke sind vor allem auf den 1. FC Nürnberg gerichtet, die im Kampf um den Aufstieg voll mitmischen. Ob der 1. FC Nürnberg seiner Favoritenrolle heute gerecht wird, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

2. Bundesliga: Sonntagskonferenz am 31. Spieltag heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der 1. FC Nürnberg ist wieder voll drin im Aufstiegskampf! Mit einem Sieg heute gegen den Tabellenfünfzehnten aus Sandhausen, können die Nürnberger bis auf einem Punkt an die Aufstiegszone heranrücken. Als Vorletzter in der Tabelle befindet sich Erzgebrige Aue dagegen mit dem Rücken zur Wand und muss heute gegen Hansa Rostock dringend Punkten, wenn der Klassenerhalt noch geschafft werden soll. Den könnte Hannover 96 mit einem Sieg heute so gut wie sicherstellen. Neun Punkte Vorsprung auf den 16. Plätz hätte Hannover 96 nach einem Sieg heute gegen den SC Paderborn.

Vor Beginn: Das sind die Partien des Tages:

SC Paderborn vs. Hannover 96

1. FC Nürnberg vs. SV Sandhausen

Erzgebirge Aue vs. Hansa Rostock

Vor Beginn: Die drei Partie des 31. Spieltags werden heute um 13.30 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Sonntagskonferenz in der 2. Bundesliga.

2. Bundesliga: Sonntagskonferenz am 31. Spieltag heute live im TV und Livestream

Alle Partien des heutigen Tages in der 2. Bundesliga könnt Ihr bei Sky live und in voller Länge im TV und Livestream verfolgen. Zudem bietet Euch OneFootball die Option die Spiele als Einzelstream, ganz ohne Abo, zu erwerben.

Sky bietet die drei Partien des 31. Spieltags in der Konferenz an. Die Sonntagskonferenz beginnt auf Sky Sport Bundesliga 1 heute um 13.00 Uhr. Ab 13.30 Uhr seht Ihr die Begegnungen dann live auf dem Pay-TV-Sender.

Mit der Sky Go-App und dem Sky Ticket könnt Ihr die Sonntagskonferenz alternativ im Livestream verfolgen.

2. Bundesliga, 31. Spieltag: Die aktuelle Tabelle