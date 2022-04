In der 2. Bundesliga ist am heutigen Abend Darmstadt zu Gast bei St. Pauli. Die komplette Begegnung des 31. Spieltags verfolgen wir für Euch hier im Liveticker.

Im Abendspiel der 2. Bundesliga kommt es heute zum Aufstiegs-Duell zwischen St. Pauli und Darmstadt. Können die Gäste aus Darmstadt St. Pauli in der Tabelle heute überholen? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

St. Pauli vs. Darmstadt: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Tabellendritter gegen Tabellenfünfter! So lautet das Duell zwischen St. Pauli und Darmstadt am heutigen Abend. Beide Teams befinden sich mittendrin im Kampf um den Aufstieg, mussten in den letzten Wochen jedoch einige Rückschläge hinnehmen. Seit drei Spielen konnte beispielsweise St. Pauli in der Liga keinen Sieg mehr holen. Darmstadt im Vergleich verlor seine letzten beiden Partien in der 2. Liga, gegen den 1. FC Nürnberg und Schalke 04. Wer kann heute wieder in die Erfolgsspur finden und wichtige Punkte im Aufstiegskampf holen?

Vor Beginn: Das Abendspiel der 2. Liga beginnt heute um 20.30 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburg-St. Pauli.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen St. Pauli und Darmstadt.

St. Pauli vs. Darmstadt: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Ziereis, Medic, Paqarada - Aremu - Irvine, Hartel - Kyereh - Burgstaller, Makienok

Vasilj - Dzwigala, Ziereis, Medic, Paqarada - Aremu - Irvine, Hartel - Kyereh - Burgstaller, Makienok Darmstadt: Schuhen - Bader, P. Pfeiffer, Isherwood, Holland - Gjasula - Skarke, Kempe, Honsak - P. Tietz, L. Pfeiffer

St. Pauli vs. Darmstadt: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen St. Pauli und Darmstadt zeigen heute Sky und Sport 1 live im TV und Livestream. Der Anpfiff der Partie erfolgt am Abend um 20.30 Uhr.

Im Free-TV könnt Ihr ab 19.30 Uhr das Abendspiel der 2. Bundesliga heute live und in voller Länge auf Sport 1 sehen. Für den Privatsender kommentiert heute das Duell Markus Höhner. Sport 1 bietet außerdem einen kostenfreien Livestream des Spiels an, den Ihr auf der Sport 1-Website findet.

Sky überträgt das Spiel zwischen St. Pauli und Darmstadt heute auf Sky Sport Bundesliga 2 ab 20.00 Uhr und auf Sky Sport Bundesliga UHD ab 20.25 Uhr. Für den Pay-TV-Sender ist am heutigen Abend als Kommentator Stefan Hempel im Einsatz.

Auch Sky bietet Euch die Möglichkeit, die Partie heute im Livestream live und in voller Länge zu erleben. Den Livestream könnt Ihr mit dem Sky Ticket und der Sky Go-App verfolgen.

2. Bundesliga, 31. Spieltag: Die aktuelle Tabelle

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Werder Bremen 31 58:40 18 57 2. Schalke 04 31 65:40 25 56 3. St. Pauli 30 55:40 15 53 4. Hamburger SV 31 58:32 26 51 5. Darmstadt 98 30 59:43 16 51 6. Nürnberg 30 45:39 6 50 7. Heidenheim 31 38:42 -4 46 8. Paderborn 30 51:41 10 44 9. Karlsruher SC 31 52:49 3 40 10. Jahn Regensburg 31 49:46 3 39 11. Holstein Kiel 31 39:49 -10 39 12. Fortuna Düsseldorf 31 40:38 2 38 13. Hansa Rostock 30 37:47 -10 38 14. Hannover 96 30 29:42 -13 36 15. Sandhausen 30 34:47 -13 35 16. Dynamo Dresden 31 30:42 -12 30 17. Erzgebirge Aue 30 29:61 -32 22 18. Ingolstadt 31 28:58 -30 20