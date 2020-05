Nach der Corona-Zwangspause nimmt die 2. Bundesliga an diesem Samstag wieder den Spielbetrieb auf. Wie Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

2. Liga heute live im TV und Livestream sehen - so funktioniert's

Die 2. Bundesliga nimmt ihren Betrieb, ebenfalls wie die Bundesliga, heute wieder auf. Die Fans können die Partien nur von zuhause verfolgen, da Stadien und Sportsbars geschlossen bleiben.

Sky hat sich vor der Saison die Rechte an allen Partien der 2. Liga gesichert. Der Pay-TV-Sender zeigt die Begegnungen als Einzelspiele auch nach der Corona-Pause live. Zudem hat Sky am heutigen Samstag auch eine Konferenz mit den parallel laufenden Spielen im Programm.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet Sky zusätzlich alle Einzelspiele der 2. Liga sowie die Konferenzen in Livestreams an. Kunden können via SkyGo oder dem täglich buchbaren SkyTicket auf diese zugreifen.

2. Liga: Der 26. Spieltag im Überblick

Der Kampf um den Aufstieg in die erste Liga geht in die entscheidende Phase, so empfangen die Fürther am Sonntag den HSV. Auch Tabellenführer Bielefeld ist gegen den VfL Osnabrück gefragt. Hier seht Ihr einen Überblick über alle Partien des Spieltags:

Datum Uhrzeit Heim Gast 16.05. 13 Uhr Jahn Regensburg Holstein Kiel 16.05 13 Uhr VfL Bochum Heidenheim 16.05. 13 Uhr FC Erzgebirge Aue Sandhausen 16.05. 13 Uhr Karlsruher SC SV Darmstadt 98 17.05. 13.30 Uhr Arminia Bielefeld VfL Osnabrück 17.05. 13.30 Uhr FC Sankt Pauli 1. FC Nürnberg 17.05. 13.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Hamburger SV 17.05. 13.30 Uhr SV Wehen VfB Stuttgart

2. Liga: Die Highlights auf DAZN sehen

Bei DAZN sind bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights jedes Spiels der Bundesliga und 2. Liga abrufbar. Neben ausgewählten Bundesligaspielen zeigt der Streaming-Dienst auch die Ligue 1, Primera Division, Serie A, Europa League und teilt sich die Rechte an der Champions League mit Sky. Auch die US-Ligen MLB, NFL und NBA sind bei DAZN vertreten.

Nach dem kostenlosen Probemonat bei DAZN kostet ein Monatsabo 11,99 Euro, das Jahresabo ist vergleichsweise günstiger bei 119,99 Euro für zwölf Monate.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag