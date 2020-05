Die 2. Bundesliga wird am kommenden Samstag fortgesetzt, allerdings ohne Zuschauer und Fans. Wie man sich die Stadion-Atmosphäre nach Hause holt, verraten wir Euch hier.

2. Liga: Stadion-Atmosphäre bei der TV-Übertragung - so funktioniert's

Am Wochenende rollt in der 2. Bundesliga zwar wieder der Ball, aber in den Stadien erwartet uns eine völlig ungewohnte Situation: Trainer mit Gesichtsmasken, halbleere Auswechselbänke, keine Fans auf den Tribünen - und Spieler, die die Tore nicht gemeinsam bejubeln dürfen. Damit man trotz der Geisterspiele ein bisschen Stadionatmosphäre nach Hause kommt, bietet der NDR aufgezeichnete Tonspuren wie zum Beispiel eine verpasste Torchance oder das auspfeifen bei einem Foul.

Der Pay-TV-Sender Sky will bei der Übertragung der Bundesliga-Spiele eine zusätzlichen Tonspur mit Anfeuerungsrufen und passenden Publikumsreaktionen einspielen . Dadurch möchte der Rechteinhaber ab Samstag die bösen Geister zum Re-Start verjagen und beim ersten Spieltag unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Geschichte der Bundesliga für Stimmung in den Wohnzimmern seiner Abonnenten sorgen.

2. Liga: Der 26. Spieltag im Überblick

Der Kampf um den Aufstieg in die erste Liga geht in die entscheidende Phase, so empfangen die Fürther am Sonntag den HSV. Auch Tabellenführer Bielefeld ist direkt gefragt und zwar gegen den VfL Osnabrück. Hier seht Ihr einen Überblick über alle Partien des Spieltags:

Datum Uhrzeit Heim Gast 16.05. 13 Uhr Jahn Regensburg Holstein Kiel 16.05 13 Uhr VfL Bochum Heidenheim 16.05. 13 Uhr FC Erzgebirge Aue Sandhausen 16.05. 13 Uhr Karlsruher SC SV Darmstadt 98 17.05. 13.30 Uhr Arminia Bielefeld VfL Osnabrück 17.05. 13.30 Uhr FC Sankt Pauli 1. FC Nürnberg 17.05. 13.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Hamburger SV 17.05. 13.30 Uhr SV Wehen VfB Stuttgart

2. Liga: Highlights im Free-TV und Livestream

Die Rechte an den Highlights der einzelnen Spiele im Anschluss haben mehrere DFL-Medienpartner. So sind bei DAZN bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights jedes Spiels in der Bundesliga und 2. Liga abrufbar. Neben ausgewählten Bundesligaspielen zeigt der Streamingdienst auch die Ligue 1, Primera Division, Serie A, Europa League und teilt sich die Rechte an der Champions League mit Sky. Auch die US-Ligen MLB, NFL und NBA sind bei DAZN vertreten.

Nach dem kostenlosen Probemonat bei DAZN kostet ein Monatsabo 11,99 Euro, das Jahresabo ist vergleichsweise günstiger bei 119,99 Euro für zwölf Monate.

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen zeigt in der ARD-Sportschau die Highlights der Spiele vom Samstag. Ab 18.30 Uhr läuft die Sendung im Ersten.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag