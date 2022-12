Bei der Weltmeisterschaft in Katar beginnt heute die Viertelfinalrunde. Welche Mannschaften im Einsatz sind und wer die Partien live im TV und Livestream zeigt / überträgt, bekommt Ihr hier von SPOX gezeigt.

Die Spannung bei der Weltmeisterschaft in Katar steigt von Tag zu Tag, von Runde zu Runde. Nur acht von anfangs 32 Nationen sind noch im Turnier, als Nächstes steht also die Viertelfinalrunde an. Diese beginnt am heutigen Freitag, den 9. Dezember, mit den ersten beiden Spielen. Wie schon im Achtelfinale finden auch die im Viertelfinale um 16 Uhr und um 20 Uhr deutscher Zeit statt. Den Auftakt am Nachmittag machen Vizeweltmeister Kroatien und Rekordweltmeister Brasilien. Um 20 Uhr treffen dann die Niederlande und Argentinien aufeinander.

Am leichtesten von den vier Mannschaften tat sich im Achtelfinale Brasilien, das Südkorea mit 4:1 aus dem Stadion schoss, Gegner Kroatien hingegen hatte deutlich mehr Schwierigkeiten. Gegen Japan brauchten die Feurigen sogar ein Elfmeterschießen.

Die Niederlande setzten sich im Kampf ums Viertelfinalticket gegen die US-Amerikaner mit 3:1 durch, Argentinien um Superstar Lionel Messi bezwang Australien 2:1.

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte/Ort Fr., 9.12. 16 Uhr Kroatien Brasilien Education City Stadium (Al-Rayyan) Fr., 9.12. 20 Uhr Niederlande Argentinien Lusail Iconic Stadium (Lusail)

© getty Neymar und Brasilien sind gegen Kroatien Favorit.

Viertelfinale bei der WM 2022, Übertragung: Wer zeigt / überträgt die Spiele heute live im TV und Livestream?

Wie es schon seit Beginn des Turniers der Fall ist, wird MagentaTV auch heute beide WM-Spiele live und in voller Länge anbieten. Um diese nutzen zu können, wird weiterhin ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Im Falle der Free-TV-Übertragung sind jedoch nicht beide Spiele betroffen, Kroatien gegen Brasilien ist nämlich exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Die ARD überträgt daher nur Niederlande vs. Argentinien. Die detaillierte Vorberichterstattung dafür beginnt um 18.50 Uhr mit Start der Sportschau-Sendung. Wie üblich kümmern sich darum die Moderatorin Jessy Wellmer und die Experten Thomas Hitzlsperger, Sami Khedira und Almuth Schult.

Dieselben Stimmen sind übrigens auch im Livestream der ARD zu hören, der bei sportschau.de gratis abrufbar steht, wobei dort auch das Duell zwischen Kroatien und Brasilien angeboten wird.

Viertelfinale bei der WM 2022: Die morgigen Spiele im Überblick

Die andere Viertelfinalhälfte geht morgen über die Bühne, das Überraschungsteam aus Marokko trifft um 16 Uhr auf Portugal, später, um 20 Uhr, findet das Gigantenduell zwischen England und Frankreich statt.

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte/Ort Sa., 10.12. 16 Uhr Marokko Portugal Al-Thumama Stadium (Doha) Sa., 10.12. 20 Uhr England Frankreich Al-Bayt Stadium (Al-Khor)

WM 2022 in Katar: Weiterer Spielplan im Überblick