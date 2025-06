"Die Vergleiche werden sich nicht auf seine Leistungen auswirken": Was der BVB von einem Transfer des "riesigen Talents" Jobe Bellingham erwarten kann

Borussia Dortmund wird sich wohl mit Jobe Bellingham vom AFC Sunderland verstärken. Welch einen Spieler bekäme der BVB da?

Man muss sich einmal vergegenwärtigen, welch Tage das gerade für Jobe Bellingham sind: Nach Tabellenplatz 16 im Vorjahr zog der 19-Jährige mit dem AFC Sunderland am 13. Mai durch einen Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung ins Finale um den Premier-League-Aufstieg im Londoner Wembley-Stadion ein. Elf Tage später gewannen die Black Cats dieses Endspiel vor 82.718 Zuschauern nach 0:1-Rückstand - dank eines Tores in Minute 90+5.