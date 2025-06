Transfer-Hammer bei Real Madrid um einen beim FC Bayern verschmähten DFB-Star? Angelo Stiller wandelt auf den Spuren von Toni Kroos

Angelo Stiller wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Was ihn mit Kroos verbindet und warum er das entscheidende Puzzleteil sein kann.

Als Toni Kroos 2014 für schlappe 25 Millionen Euro vom FC Bayern München zu Real Madrid wechselte, begann eine unglaubliche Ära. Der Deutsche prägte bei den Königlichen über Jahre hinweg das Geschehen im Mittelfeld.

Nun planen die Verantwortlichen in der spanischen Hauptstadt den nächsten Coup: Angelo Stiller soll in den Fokus des Rekordsiegers der Champions League geraten sein. Kann der Mittelfeldstratege des VfB Stuttgart die nächste Ära des größten Fußballklubs in Europa prägen?