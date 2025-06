Heute bestreitet die Türkei in den Vereinigten Staaten ein Freundschaftsspiel gegen Team USA. Wer im TV und Stream dabei ist, verrät SPOX.

Team USA empfängt die türkische Nationalmannschaft am heutigen Samstag, dem 7. Juni, im Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field in East Harford. Los geht es dort um 21.30 Uhr deutscher Zeit.

Für die Türkei ist es das erste von zwei Testspielen auf der anderen Seite des Atlantiks. Nach dem Duell mit den USA geht es am kommenden Mittwoch, dem 11. Juni, gegen Mexiko.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

USA vs. Türkei heute live im Free-TV sehen, Übertragung und Uhrzeit: Wer zeigt / überträgt das Länderspiel im TV sowie Livestream?

Schlechte Nachrichten: Das Freundschaftsspiel zwischen den USA und der Türkei wird hierzulande leider nicht übertragen.

Weder im Free-TV noch bei einem der gängigen Bezahldienste wird das Duell gezeigt. Das Gleiche gilt leider auch für das Spiel gegen Mexiko, auch dort ist bis dato noch keine Übertragung bekannt (Stand: 7. Juni 2025).

USA vs. Türkei: Anstoßzeit

Details Freundschaftsspiele

Freundschaftsspiele 7. Juni 2025, 21:40

USA vs. Türkei: Aufstellungen

USA USA Verletzungen und Sperren Turkiye TUR USA USA TUR TUR

USA vs. Turkiye: Form

USA vs. Turkiye: Bilanz direkte Duelle

USA USA Direkte Duelle (letzte 2 Spiele) Turkiye TUR 2 Siege 0 Remis 0 Siege USA USA 2 1 Turkiye TUR USA USA 2 1 Turkiye TUR Tore 4 2

