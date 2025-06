Deutschland hat gegen Portugal verloren und das Finale der Nations League verpasst. Schlimmer ist, dass die Euphorie erstmal gebrochen sein dürfte.

Nach Jahren der Tristesse war die deutsche Nationalmannschaft im November 2023 am Tiefpunkt angekommen. Verheerende Pleiten in den prestigeträchtigen Duellen mit Österreich und der Türkei, schlimmer ging nimmer. Anschließend sorgte Bundestrainer Julian Nagelsmann für eine in diesem Tempo nicht für möglich gehaltene Renaissance.