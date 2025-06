NBA Finals - OKC vs. Pacers: Sensationelle Wende dank Carlisle-Rauswurf, Haliburton in der "Folterkammer" und zwei heimliche X-Faktoren

Endlich ist es soweit: Das Finale steht an! Die SPOX-Redaktion schaut voraus, beantwortet die wichtigsten Fragen und gibt gewagte Hottakes ab.

In der Nacht auf Freitag starten die NBA Finals - und zumindest ein teilnehmendes Team sollte viele überrascht haben. Kann Indiana auch den großen Favoriten um MVP Shai Gilgeous-Alexander stürzen? Was muss Tyrese Haliburton tun, um der beste Spieler der Serie zu werden? Und wieviel Einfluss wird das Duell der smarten Köpfe an der Seitenlinie haben? Die Antworten - plus ein paar Hottakes - gibt die SPOX-Redaktion!