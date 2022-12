Dritter Achtelfinaltag bei der WM 2022 in Katar: Deutschlands Gruppengegner Japan trifft auf Kroatien. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

In der Todesgruppe E hatte sich Japan gegen die Favoriten Deutschland und Spanien als Gruppensieger durchgesetzt, nun wartet der Gruppenzweite der Gruppe F, Kroatien. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

WM 2022 - Japan vs. Kroatien: Achtelfinale heute im Liveticker

Vor Beginn: Als Belohnung wartet das Duell mit dem Gruppenzweiten der Gruppe F. Das ist Kroatien. Den Südosteruopäern genügte dazu ein 0:0 gegen den Gruppenfavoriten aus Belgien. Auf uns wartet eine Partie ohne klaren Favoriten.

Vor Beginn: Das Selbstvertrauen bei den Blue Samurai sollte groß sein. In der schweren Gruppe E setzten sich die Asiaten mit Siegen gegen Deutschland und Spanien als Gruppensieger durch.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Achtelfinalpaarung zwischen Japan und Kroatien. Anpfiff der Begegnung ist um 16.00 Uhr im Al-Janoub Stadium in Al-Wakrah.

© getty Nach dem Überwinden der Gruppe E hat Japan nun im Achtelfinale Vizeweltmeister Kroatien vor der Brust.

WM 2022 - Japan vs. Kroatien: Voraussichtliche Aufstellungen

Japan: Gonda - Tomiyasu, Yoshida, H Ito - J Ito, Endo, Tanaka, Nagatomo - Doan, Asano, Kamada

Gonda - Tomiyasu, Yoshida, H Ito - J Ito, Endo, Tanaka, Nagatomo - Doan, Asano, Kamada Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modric, Brozovic, Kovacic - Kramaric, Livaja, Perisic

WM 2022 - Japan vs. Kroatien: Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Bei der Übertragungssituation bleibt alles beim Alten. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen übernimmt die Ausstrahlung der Spiele im täglichen Wechsel. Am heutigen Montag ist das ZDF an der Reihe. Um 15.05 Uhr startet die Vorberichterstattung, pünktlich zum Anpfiff geht es ins Stadion. Einen kostenlosen Livestream bietet das ZDF unter zdf.de an.

Auch der Pay-TV-Sender MagentaTV zeigt das Spiel. Dort geht es um 15.15 Uhr mit der Übertragung los. Auch in der MagentaTV-App seid Ihr live mit dabei.

WM 2022: Duelle im Achtelfinale