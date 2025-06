Wer überträgt das WM-Qualifikationsspiel zwischen Albanien und Serbien am Samstag? SPOX gibt Euch die Antwort.

In der Gruppe K der WM-Qualifikation treffen am heutigen Samstag, den 7. Juni, Albanien und Serbien aufeinander. Als Spielstätte dient das Air Albania Stadium in Tirana (Albanien), wo um 20.45 Uhr der Anpfiff ertönt.

Die Partie ist besonders brisant, da es in der Vergangenheit erhebliche Spannungen zwischen den beiden Nationen gab – vor allem beim viel diskutierten EM-Qualifikationsspiel im Jahr 2014. Trotzdem darf das Spiel stattfinden.

Zwar werden politische Spannungen bei Auslosungen grundsätzlich berücksichtigt – allerdings nur, wenn es sich um akute Konflikte handelt oder die Sicherheit von Spielern und Zuschauern ernsthaft gefährdet ist. Nach Einschätzung des Verbands trifft das auf die Begegnung zwischen Serbien und Albanien aktuell nicht zu.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Albanien vs. Serbien heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM Qualifikation im TV und Livestream?

Wer bei Albanien gegen Serbien heute live mit dabei sein möchte, kommt nicht um DAZN herum. Beim Streamingdienst liegen die Übertragungsrechte an der WM-Qualifikation. DAZN geht wenige Augenblicke vor dem Anpfiff auf Sendung.

Auch in Österreich und der Schweiz ist das Spiel bei DAZN zu sehen.

Liveticker bei SPOX

.Zu Albanien gegen Serbien wird bei SPOX auch ein Liveticker angeboten. Tore, Elfmeter, Platzverweise - bei uns geht Euch nichts durch die Lappen.

Albanien vs. Serbien heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM Qualifikation im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: Albanien vs. Serbien

Wettbewerb: WM-Qualifikation, Gruppe K

Spieltag: 3

Datum: 7. Juni 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Air Albania Stadium (Tirana)

Air Albania Stadium (Tirana) TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

