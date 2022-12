Bei der WM 2022 geht es am heutigen Freitag mit dem Viertelfinale weiter, den Anfang machen dabei Kroatien und Brasilien. Wer kommt weiter? SPOX begleitet das K.o.-Duell im Liveticker.

Mit Kroatien gegen Brasilien beginnt bei der WM 2022 in Katar das Viertelfinale.

WM 2022 - Kroatien vs. Brasilien: Viertelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kroatien hat sich nur knapp für das Viertelfinale qualifizieren können, der Vize-Weltmeister bezwang Japan im Elfmeterschießen. Nach 90 und 120 Minuten hatte es jeweils 1:1 gestanden. Brasilien besiegte Südkorea derweil klar 4:1 und dürfte auch heute Favorit sein.

Vor Beginn: Ab 20 Uhr treten dann die Niederlande und Argentinien gegeneinander an. Am morgigen Samstag kommt es noch zu den Partien Marokko gegen Portugal und England gegen Frankreich.

Vor Beginn: Von anfänglich 32 Nationen sind bei der Weltmeisterschaft in Katar noch acht vertreten. Heißt: Es ist Viertelfinale. Nach zwei Tagen Pause fällt am heutigen Freitag der Startschuss zur Runde der letzten Acht. Los geht es dabei mit dem Duell Kroatien gegen Brasilien um 16 Uhr.

© getty Neymar will mit Brasilien unbedingt Weltmeister werden.

WM 2022 - Kroatien vs. Brasilien: Viertelfinale heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovic - Modric, Kovacic - Kramaric, Livaja, Perisic

Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovic - Modric, Kovacic - Kramaric, Livaja, Perisic Brasilien: Alisson - Militao, Marquinhos, Silva, Danilo - Casemiro - Paqueta, Neymar - Raphinha, Richarlison, Vinicius

WM 2022 - Kroatien vs. Brasilien: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Wer sich das Aufeinandertreffen zwischen Kroatien und Brasilien anschauen möchte, wird heute nicht im Free-TV fündig. Die ARD und das ZDF halten die Rechte an 48 WM-Spielen, 64 gibt es aber insgesamt. 16 werden exklusiv bei MagentaTV gezeigt, darunter eben auch ein Viertelfinale. Marco Hagemann kommentiert. Der Pay-TV-Sender der Telekom überträgt alle 64 Turnierspiele live und in voller Länge. Die übrigen drei Duelle in dieser Runde laufen dann parallel auch im Free-TV.

