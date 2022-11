Deutschland vs. Costa Rica: Datum, Uhrzeit, Ort, Übertragung im TV und Livestream - alle Infos zum Gruppenspiel des DFB-Teams bei der WM 2022

Die Gruppenphase schließt Deutschland bei der WM 2022 in Katar mit dem Duell gegen Costa Rica ab. Alle Informationen zum letzten Gruppenspiel des DFB-Teams bei der Weltmeisterschaft und wo Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Deutschland trifft im dritten Gruppenspiel der WM 2022 auf Costa Rica. Mit dem Duell endet für das DFB-Team die Gruppenphase der Weltmeisterschaft in Katar. Deutschland trifft vor dieser Begegnung am 23. November auf Japan und am 27. November auf Spanien.

Deutschland vs. Costa Rica: Datum, Uhrzeit, Ort

Am Donnerstag, den 1. Dezember, kommt es in der Gruppe E zwischen Deutschland und Costa Rica zum Duell. Die letzte Gruppenbegegnung für das DFB-Team von Hansi Flick beginnt um 20 Uhr deutscher Zeit im al-Bayt-Stadion in al-Chaur. Das Stadion bietet 60.000 Zuschauern Platz.

An diesem Donnerstag kommt es zum finalen Kampf um die Achtelfinal-Tickets in der Gruppe E. Die beiden Duelle in der Gruppe finden parallel um 20 Uhr statt. Neben der Partie zwischen Deutschland und Costa Rica findet an diesem Abend auch die Begegnung zwischen Spanien und Japan statt.

Das DFB-Team von Hansi Flick geht als Favorit in die Begegnung gegen Costa Rica. Auf dem Papier ist Deutschland mit Weltklassespielern wie Manuel Neuer oder Joshua Kimmich klar besser besetzt. Nach der enttäuschenden WM 2018 in Russland wäre ein erneutes Vorrunden-Aus für Deutschland eine herbe Enttäuschung. Ein Sieg gegen Costa Rica ist für das DFB-Team im Grunde Pflicht.

Deutschland vs. Costa Rica: Übertragung im TV und Livestream

Im Free-TV überträgt am Donnerstag, den 1. Dezember, die ARD das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica live. Für die ARD sind an diesem Tag Esther Sedlaczek als Moderatorin und Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Experte im Einsatz. Gerd Gottlob kommentiert die WM-Partie für den öffentlich-rechtlichen Sender. Im kostenlosen Livestream zeigt die ARD die Begegnung in der Gruppe E in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Schon um 18.30 Uhr beginnt die ARD mit den Vorberichten zu dem Duell zwischen Deutschland und Costa Rica. Die Sendung moderiert im Ersten Alexander Bommes. Thomas Hitzlsperger, Almuth Schult und Sami Khedira dienen für die ARD als Experten.

Im Pay-TV seht Ihr Deutschland vs. Costa Rica am 1. Dezember bei MagentaTV. Der Sender beginnt mit der Übertragung der WM-Partie um 19.15 Uhr. Ab 20 Uhr ist für MagentaTV Wolff Fuss als Kommentator im Einsatz. Der Pay-TV-Sender bietet Euch zudem die Möglichkeit das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica live und in voller Länge im Livestream zu sehen. Den kostenpflichtigen Livestream des Senders findet Ihr in der MagentaTV-App und mit Eurem Laptop im Browser.

Deutschland vs. Costa Rica: Der Spielplan der Gruppe E im Überblick

Datum Uhrzeit Team A Team B Übertragung 23. November 14 Uhr Deutschland Japan ARD, MagentaTV 23. November 17 Uhr Spanien Costa Rica ARD, MagentaTV 27. November 11 Uhr Japan Costa Rica ZDF, MagentaTV 27. November 20 Uhr Spanien Deutschland ZDF, MagentaTV 01. Dezember 20 Uhr Costa Rica Deutschland ARD, MagentaTV 01. Dezember 20 Uhr Japan Spanien MagentaTV

Deutschland vs. Costa Rica: Der Liveticker von SPOX

SPOX begleitet für Euch das letzte WM-Gruppenspiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen Costa Rica für Euch in einem ausführlichem Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Szene der Partie.

Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

WM 2022: Kader des DFB-Teams

Position Spieler Verein Rückennummer Torhüter Manuel Neuer FC Bayern München 1 Marc-André ter Stegen FC Barcelona 22 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt 12 Abwehr Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Niklas Süle Borussia Dortmund 15 Matthias Ginter SC Freiburg 4 Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 23 Thilo Kehrer West Ham United 5 Christian Günter SC Freiburg 20 Lukas Klostermann RB Leipzig 16 David Raum RB Leipzig 3 Armel Bella-Kotchap FC Southampton 25 Mittelfeld/Sturm Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Ilkay Gündogan Manchester City 21 Leon Goretzka FC Bayern München 8 Julian Brandt Borussia Dortmund 17 Jonas Hofmann Borussia Mönchengladbach 18 Jamal Musiala FC Bayern München 14 Kai Havertz FC Chelsea 7 Karim Adeyemi Borussia Dortmund 24 Mario Götze Eintracht Frankfurt 11 Leroy Sané FC Bayern München 19 Serge Gnabry FC Bayern München 10 Thomas Müller FC Bayern München 13 Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund 26 Niclas Füllkrug Werder Bremen 9

WM 2022: Kader von Costa Rica

Die Altmeister Keylor Navas und Bryan Ruiz führen das WM-Team von Costa Rica an. Der 35-jährige Torwart von PSG ist seit Jahren der feste Rückhalt seiner Nationalmannschaft. So war Navas auch beim größten WM-Erfolg Costa Ricas 2014 dabei. Bei der Weltmeisterschaft in Brasilien war für Costa Rica erst im Viertelfinale Schluss. Weitere Infos zum Kader von Costa Rica gibt es hier.