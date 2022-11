Costa Rica ist einer der 32 Nationen, die bei der WM 2022 in Katar um den Titel kämpfen. In der Gruppe E trifft Costa Rica auf Deutschland, Spanien und Japan. SPOX liefert Euch die Informationen zu den Spielern, Trainern und Betreuern des WM-Teams von Costa Rica.

Als klarer Außenseiter geht Costa Rica in der Gruppenphase bei der WM 2022 an den Start. Costa Rica wurde bei der Weltmeisterschaft in Katar der Gruppe E zugelost. Dort trifft die Mannschaft von Trainer Luis Fernando Suárez auf Deutschland, Spanien und Japan.

Für die WM qualifizierte sich Costa Rica erst in den Playoffs. Im Sommer setzte sich das Team rund um PSG-Torwart Keylor Navas in den WM-Playoffs gegen Neuseeland durch. Costa Rica nimmt in Katar an seiner insgesamt sechsten WM teil. Wie schneidet das Team bei der Weltmeisterschaft 2022 ab?

Costa Rica - Offizieller Kader bei der WM 2022: Spieler, Rückennummern, Trainer und Betreuer

Costa Ricas Trainer Luis Fernando Suárez setzt bei der WM 2022 vor allem auf erfahrene Spieler. Keylor Navas, Kapitän Bryan Ruiz, Joel Campbell, Óscar Duarte, Celso Borges und Yeltsin Tejeda bilden den Kern des Teams. Sie sind alle über 30 und haben in den vergangenen Jahren schon WM-Erfahrung gesammelt.

Der Anführer des Teams ist neben Bryan Ruiz Torwart Keylor Navas. Navas, der aktuell bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, stand auch schon beim größten WM-Erfolg Costa Ricas bei der WM 2014 in Brasilien im Kasten. Dort scheiterte Costa Rica erst Viertelfinale gegen die Niederlande. Aktuell muss sich Navas bei PSG jedoch hinter Gianluigi Donnarumma anstellen. Dennoch ist Navas die unangefochtene Nummer 1 bei Costa Rica.

© getty Torhüter Keylor Navas ist der Star im Team von Costa Rica.

Costa Rica - Offizieller Kader bei der WM 2022: Spieler und Rückennummern

Position Spieler Verein Rückennummer Torhüter Esteban Alvarado Herediano 18 Keylor Navas Paris Saint-Germain 1 Patrick Sequeira Club Deportivo Lugo 23 Abwehr Francisco Calvo Konyaspor 15 Daniel Chacon Colorado Rapids 2 Oscar Duarte Al-Wehda 6 Keysher Fuller Herediano 4 Carlos Martinez San Carlos 16 Ronald Matarrita Cincinnati 22 Bryan Oviedo Real Salt Lake 8 Juan Pablo Vargas Millonarios 3 Kendall Waston Saprissa 19 Mittelfeld/Sturm Brandon Aguilera Nottingham Forest 20 Jewison Bennette Sunderland 9 Celso Borges Alajuelense 5 Anthony Hernandez Puntarenas 25 Douglas Lopez Herediano 21 Bryan Ruiz Alajuelense 10 Youstin Salas Saprissa 14 Yeltsin Tejeda Herediano 17 Gerson Torres Herediano 13 Roan Wilson Grecia 24 Alvaro Zamora Saprissa 26 Joel Campbell Leon 12 Anthony Contreras Herediano 7 Johan Venegas Alajuelense 11

Costa Rica - Offizieller Kader bei der WM 2022: Trainer und Betreuer

Costa Rica reist mit einer großen Delegation zur WM in Katar. Neben dem Trainer-Team rund um Luis Fernando Suárez, reisen auch ein Psychologe, zwei Fitnesstrainer, zwei Videoanalytiker, zwei Ärzte, zwei Physiotherapeuten, ein Masseur, ein Ernährungsberater, ein Koch und drei Zeugwarte in den Wüstenstaat.

Name Funktion Luis Fernando Suárez Trainer Jhon Jairo Bodmer Assistenztrainer Rónald Gómez Assistenztrainer Gabelo Conejo Torwarttrainer

© getty Bryan Ruiz führt Costa Rica bei der WM in Katar als Kapitän auf das Feld.

Artikel und Videos zum Thema Hier gibt es weitere Informationen und Angebote zur Fifa WM 2022 bei MagentaTV

Japan - Gruppe E: Der Spielplan

In der Gruppe E trifft Costa Rica im ersten Gruppenspiel auf Spanien. Die Partie ist für den 23. November angesetzt. Am 27. November duelliert sich das Team von Luis Fernando Suárez mit Japan ehe im letzten Gruppenspiel, am 1. Dezember, die deutsche Nationalmannschaft auf Costa Rica wartet.