Nach dem Remis gegen Spanien kann das DFB-Team weiter auf einen Einzug ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Katar hoffen. Die Entscheidung darüber haben Manuel Neuer und Co. jedoch nicht in der eigenen Hand. Die Situation rund um das Weiterkommen Deutschlands bei der WM 2022 erklärt.

Euphorie und Bestürzung liegen im Fußball erstaunlich nah beieinander. Die ersten zwei Spieltage in WM-Gruppe E unterstrichen das nochmal aufs Neue. Nach der Auftaktniederlage gegen Japan lag Fußball-Deutschland für einen Moment brach. Kaum jemand fand eine Erklärung oder gar die richtigen Worte. Könnte nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 dem DFB-Team das gleiche peinliche Schicksal ereilen?

Doch dann folgte der zweite Spieltag, der Fans und Außenstehende ebenfalls sprachlos zurückließ. Völlig überraschend vergaben die Ostasiaten ihren Matchball gegen Underdog Costa Rica (0:1) und verspielten damit gleichzeitig den fast schon sicher geglaubten Achtelfinaleinzug.

Dank des Remis von Deutschland gegen Tabellenführer Spanien (1:1) stehen der Flick-Elf wieder alle Türen offen, auch wenn man das Schicksal nicht ganz in der eigenen Hand hat.

In diesem Artikel erklären wir Euch, unter welchem Umständen dem DFB-Team der Sprung ins Achtelfinale der WM 2022 gelingt.

WM 2022: Wie kommt Deutschland weiter ins Achtelfinale?

Überraschend, aber wahr: Vor dem letzten Spieltag in Gruppe E ist rein rechnerisch noch jedes Szenario möglich. Sowohl Deutschland als auch die anderen drei Nationen haben allesamt noch die Chance die WM-Hauptrunde zu erreichen. Dafür muss man einen der ersten beiden Tabellenplätze in der Vierergruppe einnehmen.

Doch beginnen wir gleich mit dem DFB-Team. Wie kommt Deutschland weiter ins Achtelfinale?

Deutschland belegt den ersten Tabellenplatz, wenn ...:

... sich Japan und Spanien Unentschieden trennen (maximal ein Tor jeweils) und Deutschland mit mindestens acht Toren Unterschied gegen Costa Rica gewinnt

... sich Japan und Spanien Unentschieden trennen (mindestens zwei Tore jeweils) und Deutschland mit mindestens neun Toren Unterschied gegen Costa Rica gewinnt

WM 2022: Der dritte Spieltag in Gruppe E

Datum Team A Team B Anpfiff Liveticker Donnerstag, 01. Dezember Japan Spanien 20.00 Uhr LIVETICKER Donnerstag, 01. Dezember Costa Rica Deutschland 20.00 Uhr LIVETICKER

Deutschland belegt den zweiten Tabellenplatz, wenn ...:

... sich Japan und Spanien Unentschieden trennen und Deutschland mit mindestens zwei Toren Unterschied und weniger als acht respektive neun Toren Unterschied gewinnt

... Spanien gegen Japan gewinnt und Deutschland Costa Rica besiegt

... Japan gegen Spanien gewinnt und Deutschland Costa Rica besiegt, am Ende jedoch ein besseres Torverhältnis als Spanien aufweist (aktuell: +8 für Spanien)

Daraus lässt sich bilanzieren: Die Chancen Deutschlands für den Einzug ins Achtelfinale sind mit dem letzten Spieltag enorm gestiegen. Unbedingt braucht die Mannschaft von Trainer Hansi Flick einen Sieg gegen Costa Rica im finalen Vorrundenspiel am Donnerstag Abend.

Gleichzeitig steht die Tür am weitesten offen, wenn die Japaner gegen Spanien verlieren oder gar nur Unentschieden spielen.

WM 2022: Wie kommt Deutschland weiter ins Achtelfinale? - Die Übertragung im TV und Livestream

Ihr wollt die WM 2022 live im TV und Livestream verfolgen? Dann habt Ihr die Wahl: Denn sowohl der Streamingdienst MagentaTV als auch die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF führen das Turnier im jeweiligen Programm.

Da es sich bei MagentaTV um den Hauptlizenzinhaber handelt, könnt Ihr dort sogar alle 64 Spiele sehen. Möglich ist das entweder über den Telekom Media Receiver im linearen Fernsehen oder auch im Stream auf der Plattform. Alle weiteren Infos dazu findet Ihr hier.

Als Alternative steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk zur Seite. So werden auf den zwei Hauptsendern ARD und ZDF zusammen insgesamt 48 Spiele zu sehen sein. Das beste daran: Der Zugriff auf die Übertragung ist sowohl im linearen TV als auch im Livestream über die jeweiligen Mediatheken gänzlich kostenlos.

WM 2022: Die aktuelle Tabelle in Gruppe E