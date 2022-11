Die Gruppenphase der WM 2022 in Katar findet vom 20. November bis zum 2. Dezember statt. Doch was passiert in der Vorrunde bei Punktgleichheit zwischen zwei oder mehreren Teams? SPOX wirft für Euch einen Blick auf die Szenarien zum Weiterkommen in K.o.-Runde bei der Weltmeisterschaft.

Bei der WM 2022 in Katar bestimmen 32 Mannschaften in insgesamt 64 Spielen den Weltmeister. Die Nationen sind auf acht Vorrundengruppen mit jeweils vier Teams verteilt. Die beiden besten Mannschaften einer Gruppe ziehen in das Achtelfinale ein.

Bei Punktgleichheit in der Vorrunde müssen jedoch andere Faktoren das Weiterkommen der Teams bestimmen.

WM 2022, Vorrunde: Das passiert bei Punktgleichheit, Szenarien zum Weiterkommen - Der Spielplan im Überblick

Spielrunde Termin Gruppenphase 20. November bis 2. Dezember Achtelfinale 3. bis 6. Dezember Viertelfinale 9. und 10. Dezember Halbfinale 13 und 14. Dezember Spiel um Platz drei 17. Dezember Finale 18. Dezember

WM 2022, Vorrunde: Das passiert bei Punktgleichheit, Szenarien zum Weiterkommen

In der Vorrunde der WM werden nach den erzielten Punkten weitere fünf Faktoren für die Platzierungen in den Gruppen in Betracht gezogen. Das sind - nach Bedeutsamkeit abgestuft:

die Tordifferenz

die Anzahl der Tore

der direkte Vergleich

die Fair-Play-Wertung

das Los

Zunächst entscheidet bei Punktgleichheit zwischen zwei oder mehreren Teams die Tordifferenz. So zieht die Mannschaft mit der besseren Tordifferenz in das Achtelfinale ein. Sollten die Teams auch die gleiche Tordifferenz aufweisen, wird auf die Anzahl der erzielten Tore in allen Spielen geblickt. Das Team, welches in allen drei Gruppenspielen mehr Treffer erzielt hat, erreicht die K.o.-Runde. Beispiel: Eine Bilanz von 7:3 Toren ist damit stärker als eine von 5:1 Toren.

Danach zählt bei weiterer Parität der direkte Vergleich zwischen den Teams. Sollte eine Mannschaft gegen ein vergleichendes Team siegreich gewesen sein, so zieht dieses Team in das WM-Achtelfinale ein. Gingen die Duelle zwischen den vergleichenden Teams jedoch Unentschieden aus, entscheidet danach die Fair-Play-Wertung.

Bei der Fair-Play-Wertung erhalten die Nationen Minuspunkte für Gelbe und Rote Karten. Eine Gelbe Karte kostet einen Minuspunkt, eine Gelb-Rote-Karte drei und eine Rote Karte vier Minuspunkte. Das Team mit den wenigsten Minuspunkten erreicht die nächste Runde der WM.

Sollte nach den Punkten, der Tordifferenz, der Anzahl der Tore, dem direkten Vergleich und der Fair-Play-Wertung immer noch Gleichheit zwischen zwei oder mehreren Teams herrschen, würde das Los als letzte Instanz herangezogen werden und das Weiterkommen der Mannschaften bestimmen.

WM 2022, Vorrunde: Das passiert bei Punktgleichheit - Die Szenarien zum Weiterkommen im Überblick

1. Tordifferenz aus allen Spielen

2. Anzahl der erzielten Tore in allen Spielen

3. Der direkte Vergleich

4. Fair-Play-Wertung

5. Los

© getty Das DFB-Team trifft in der Gruppenphase auf Japan, Spanien und Costa Rica.

WM 2022: Die Gruppen im Überblick

Gruppe A Katar Ecuador Senegal Niederlande

Gruppe B England Iran USA Wales

Gruppe C Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen

Gruppe D Frankreich Australien Dänemark Tunesien

Gruppe E Spanien Costa Rica Deutschland Japan

Gruppe F Belgien Kanada Marokko Kroatien

Gruppe G Brasilien Serbien Schweiz Kamerun