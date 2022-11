Vor der WM in Katar müssen die jeweiligen Nationaltrainer ihre Kader bekanntgeben. Hier findet Ihr eine Übersicht aller Mannschaften und deren Spieler, inklusive Klubs und Rückennummern.

Nicht mehr lang, dann hat das Warten ein Ende und die Weltmeisterschaft 2022 nimmt Fahrt auf. Mit dabei sind, wie immer, insgesamt 32 Nationen, die ihrerseits wiederum 26 Spieler für das Turnier nominieren dürfen. Die FIFA hatte diese Zahl um drei Plätze nach oben geschraubt, nachdem viele Verbände die Sorge um mögliche kurzfristige Corona-Ausfälle äußerten.

Bereits am 20. November wird die WM in Katar ihren Anfang nehmen. Höchste Zeit also, dass die Teilnehmer ihre finalen Kader an die Öffentlichkeit tragen. Ein paar vereinzelte Länder sind dem bereits nachgekommen.

Im Falle der deutschen Nationalmannschaft wird das am 10. November geschehen. Bundestrainer Hansi Flick will sein finales Aufgebot im Zuge der Pressekonferenz verkünden.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Kader die 32 Teilnehmer-Länder mit nach Katar nehmen werden.

WM 2022, Mannschaften in der Übersicht: Kader, Spieler, Klubs, Rückennummern - Gruppe A

In Gruppe A stehen sich die Nationen Katar, Ecuador, Niederlande und Senegal gegenüber. Keines dieser Länder hat bislang den finalen Kader veröffentlicht.

WM 2022 - Gruppe A: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B 20. November 17 Uhr Katar Ecuador 21. November 17 Uhr Senegal Niederlande 25. November 14 Uhr Katar Senegal 25. November 17 Uhr Niederlande Ecuador 29. November 16 Uhr Ecuador Senegal 29. November 16 Uhr Niederlande Katar

WM 2022, Mannschaften in der Übersicht: Kader, Spieler, Klubs, Rückennummern - Gruppe B

In Gruppe B stehen sich die Nationen England, Iran, USA und Wales gegenüber. Keines dieser Länder hat bislang den finalen Kader veröffentlicht.

WM 2022 - Gruppe B: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B 21. November 14 Uhr England Iran 21. November 20 Uhr USA Wales 25. November 11 Uhr Wales Iran 25. November 20 Uhr England USA 29. November 20 Uhr Iran USA 29. November 20 Uhr Wales England

WM 2022, Mannschaften in der Übersicht: Kader, Spieler, Klubs, Rückennummern - Gruppe C

In Gruppe C stehen sich die Nationen Argentinien, Mexiko, Polen und Saudi-Arabien gegenüber. Keines dieser Länder hat bislang den finalen Kader veröffentlicht.

WM 2022 - Gruppe C: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B 22. November 11 Uhr Argentinien Saudi-Arabien 22. November 17 Uhr Mexiko Polen 26. November 14 Uhr Polen Saudi-Arabien 26. November 20 Uhr Argentinien Mexiko 30. November 20 Uhr Saudi-Arabien Mexiko 30. November 20 Uhr Polen Argentinien

WM 2022, Mannschaften in der Übersicht: Kader, Spieler, Klubs, Rückennummern - Gruppe D

In Gruppe D stehen sich die Nationen Australien, Dänemark, Frankreich und Tunesien gegenüber. Mit Australien und Dänemark haben sogar bereits zwei dieser Länder ihren finalen WM-Kader veröffentlicht.

Im Falle der Dänen handelt es sich jedoch nicht um die vollen 26 Spieler, sondern lediglich um 21. Trainer Kasper Hjulmand will die Entscheidung über die verbliebenen Plätze nach Beendigung der nationalen Ligen treffen.

WM 2022, Mannschaften in der Übersicht: Kader, Spieler, Klubs, Rückennummern* - Australien

Position Spieler Verein Torhüter Matthew Ryan FC Kopenhagen Andrew Redmayne Sydney FC Danny Vukovic Central Coast Mariners Abwehr Harry Souttar Stoke City Milos Degenek Columbus Crew Bailey Wright FC Sunderland Kye Rowles Heart of Midlothian FC Thomas Deng Albirex Niigata Aziz Behich Dundee United FC Joel King Odense Boldklub Nathaniel Atkinson Heart of Midlothian FC Fran Karacic Brescia Calcio Mittelfeld/Sturm Keanu Baccus St Mirren FC Cammy Devlin Heart of Midlothian FC Aaron Mooy Celtic Glasgow Riley McGree FC Middlesbrough Jackson Irvine FC St. Pauli Ajdin Hrustic Hellas Verona Awner Mabil FC Cadiz Craig Goodwin Adelaide United Mathew Leckie Melbourne FC Martin Boyle Hibernian FC Jamie MacLarem Melbourne FC Jason Cummings Central Coast Mariners Mitchell Duke Fagiano Okayama Garang Kuol Central Coast Mariners

*Die Rückennummern sind zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Sobald die Informationen dazu verfügbar sind, bringen wir diesen Artikel auf den neuesten Stand.

WM 2022, Mannschaften in der Übersicht: Kader, Spieler, Klubs, Rückennummern* - Dänemark

Position Spieler Verein Torhüter Kasper Schmeichel OGC Nizza Oliver Christensen Hertha BSC N.N. Abwehr Daniel Wass Bröndby IF Rasmus Kristensen Leeds United Joachim Andersen Crystal Palace Simon Kjaer AC Mailand Andreas Christensen FC Barcelona Victor Nelsson Galatasaray Istanbul Jens Stryger Larsen Trabzonspor Joakim Maehle Atalanta Bergamo N.N. Mittelfeld Christian Eriksen Manchester United Pierre-Emile Höjbjerg Tottenham Hotspur Thomas Delaney FC Sevilla Mathias Jensen FC Brentford N.N. Angriff Martin Braithwaite Espanyol Barcelona Andreas Skov Olsen FC Brügge Mikkel Damsgaard FC Brentford Jesper Lindström Eintracht Frankfurt Jonas Wind VfL Wolfsburg Kasper Dolberg OGC Nizza Andreas Cornelius FC Kopenhagen N.N. N.N.

*Die Rückennummern sind zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Sobald die Informationen dazu verfügbar sind, bringen wir diesen Artikel auf den neuesten Stand.

WM 2022 - Gruppe D: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B 22. November 14 Uhr Dänemark Tunesien 22. November 20 Uhr Frankreich Australien 26. November 11 Uhr Tunesien Australien 26. November 17 Uhr Frankreich Dänemark 30. November 16 Uhr Australien Dänemark 30. November 16 Uhr Tunesien Frankreich

WM 2022, Mannschaften in der Übersicht: Kader, Spieler, Klubs, Rückennummern - Gruppe E

In Gruppe E trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Länder Costa Rica, Japan und Spanien. Von diesen vier Teilnehmern hat bis dato lediglich Costa Rica ihr finales Aufgebot der Welt kundgetan.

Deutschland, so viel ist bereits klar, wird diesbezüglich am 10. November nachziehen.

WM 2022, Mannschaften in der Übersicht: Kader, Spieler, Klubs, Rückennummern* - Costa Rica

Position Spieler Verein Torhüter Esteban Alvarado Herediano Keylor Navas Paris Saint-Germain Patrick Sequeira Club Deportivo Lugo Abwehr Francisco Calvo Konyaspor Daniel Chacon Colorado Rapids Oscar Duarte Al-Wehda Keysher Fuller Herediano Carlos Martinez San Carlos Ronald Matarrita Cincinnati Bryan Oviedo Real Salt Lake Juan Pablo Vargas Millonarios Kendall Waston Saprissa Mittelfeld/Sturm Brandon Aguilera Nottingham Forest Jewison Bennette Sunderland Celso Borges Alajuelense Anthony Hernandez Puntarenas Douglas Lopez Herediano Bryan Ruiz Alajuelense Youstin Salas Saprissa Yeltsin Tejeda Herediano Gerson Torres Herediano Roan Wilson Grecia Alvaro Zamora Saprissa Joel Campbell Leon Anthony Contreras Herediano Johan Venegas Alajuelense

*Die Rückennummern sind zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Sobald die Informationen dazu verfügbar sind, bringen wir diesen Artikel auf den neuesten Stand.

WM 2022 - Gruppe E: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B 23. November 14 Uhr Deutschland Japan 23. November 17 Uhr Spanien Costa Rica 27. November 11 Uhr Japan Costa Rica 27. November 20 Uhr Spanien Deutschland 01. Dezember 20 Uhr Costa Rica Deutschland 01. Dezember 20 Uhr Japan Spanien

WM 2022, Mannschaften in der Übersicht: Kader, Spieler, Klubs, Rückennummern - Gruppe F

In Gruppe F stehen sich die Nationen Belgien, Kanada, Marokko und Kroatien gegenüber. Keines dieser Länder hat bislang den finalen Kader veröffentlicht.

WM 2022 - Gruppe F: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B 23. November 11 Uhr Marokko Kroatien 23. November 20 Uhr Belgien Kanada 27. November 14 Uhr Belgien Marokko 27. November 17 Uhr Kroatien Kanada 01. Dezember 16 Uhr Kanada Marokko 01. Dezember 16 Uhr Kroatien Belgien

WM 2022, Mannschaften in der Übersicht: Kader, Spieler, Klubs, Rückennummern - Gruppe G

In Gruppe G stehen sich die Nationen Belgien, Kamerun, Schweiz und Serbien gegenüber. Mit Brasilien hat bereits eine dieser Nationen den schlussendlichen WM-Kader veröffentlicht. Das 26-köpfige Aufgebot findet Ihr unten.

WM 2022, Mannschaften in der Übersicht: Kader, Spieler, Klubs, Rückennummern* - Brasilien

Position Spieler Verein Torhüter Alisson Becker FC Liverpool Ederson Manchester City Weverton Palmeiras Abwehr Daniel Alves Pumas Mexiko-Stadt Danilo Juventus Turin Bremer Juventus Turin Alex Sandro Juventus Turin Marquinhos Paris Saint-Germain Thiago Silva FC Chelsea Eder Militao Real Madrid Alex Telles FC Sevilla Mittelfeld/Sturm Casemiro Manchester United Fred Manchester United Fabinho FC Liverpool Bruno Guimaraes Newcastle United Lucas Paqueta West Ham Everton Ribeiro Flamengo Neymar Paris Saint-Germain Vinicius Junior Real Madrid Rodrygo Real Madrid Richarlison Tottenham Hotspur Raphinha FC Barcelona Antony Manchester United Gabriel Jesus FC Arsenal Gabriel Martinelli FC Arsenal Pedro Flamengo

*Die Rückennummern sind zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Sobald die Informationen dazu verfügbar sind, bringen wir diesen Artikel auf den neuesten Stand.

WM 2022 - Gruppe G: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B 24. November 11 Uhr Schweiz Kamerun 24. November 20 Uhr Brasilien Serbien 28. November 11 Uhr Kamerun Serbien 28. November 17 Uhr Brasilien Schweiz 02. Dezember 20 Uhr Serbien Schweiz 02. Dezember 20 Uhr Kamerun Brasilien

WM 2022, Mannschaften in der Übersicht: Kader, Spieler, Klubs, Rückennummern - Gruppe H

In Gruppe H stehen sich die Nationen Ghana, Portugal, Südkorea und Uruguay gegenüber. Keines dieser Länder hat bislang den finalen Kader veröffentlicht.

WM 2022 - Gruppe H: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B 24. November 14 Uhr Uruguay Südkorea 24. November 17 Uhr Portugal Ghana 28. November 14 Uhr Südkorea Ghana 28. November 20 Uhr Portugal Uruguay 02. Dezember 16 Uhr Ghana Uruguay 02. Dezember 16 Uhr Südkorea Portugal

WM 2022, Mannschaften in der Übersicht: Kader, Spieler, Klubs, Rückennummern - Der Zeitplan