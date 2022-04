Am heutigen Abend findet die Auslosung der Gruppenphase für die WM 2022 in Katar statt. SPOX tickert für Euch die gesamte Auslosung mit.

In Doha findet heute Abend die Auslosung der Gruppenphase für die WM-Endrunde in Katar statt. Wird der deutschen Nationalmannschaft am heutigen Tag eine Hammer-Gruppe zugelost? Hier im Liveticker erfahrt Ihr es.

WM 2022: Auslosung der Gruppenphase heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für die WM 2022 in Katar haben sich insgesamt schon 29 Nationen qualifizieren können. Die übrigen drei Mannschaften werden nach den letzten Playoff-Spielen im Juni feststehen. Qualifiziert für die WM ist auch die DFB-Elf von Hansi Flick. Deutschland befindet sich bei der Auslosung der Gruppen in Lostopf 2. Eine schwere Gruppe könnte der deutschen Nationalmannschaft also zugelost werden. Neben dem Gastgeber Katar befinden sich im ersten Lostopf nämlich die besten Teams der FIFA-Weltrangliste.

Vor Beginn: Die heutige Auslosung beginnt um 18.00 Uhr. Das Event wird im Doha Exhibition and Convention Center abgehalten.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Auslosung für die Gruppenphase der WM 2022 in Katar.

WM 2022: Auslosung der Gruppenphase heute im Liveticker - Die Lostöpfe in der Übersicht

Lostopf 1: Katar (Gastgeber), Belgien, Brasilien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien, Portugal

Katar (Gastgeber), Belgien, Brasilien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien, Portugal Lostopf 2: Mexiko, Dänemark, Niederlande, Deutschland , Schweiz, Kroatien, Uruguay, USA

Mexiko, Dänemark, Niederlande, , Schweiz, Kroatien, Uruguay, USA Lostopf 3: Iran, Südkorea, Serbien, Japan, Polen, Senegal, Marokko, Tunesien

Iran, Südkorea, Serbien, Japan, Polen, Senegal, Marokko, Tunesien Lostopf 4: Ecuador, Kanada, Saudi-Arabien, Ghana, Kamerun, Sieger Wales vs. Schottland/Ukraine, Sieger Costa Rica vs. Neuseeland, Sieger V.A.E./Australien vs. Peru

WM 2022: Auslosung der Gruppenphase heute im live im TV und Livestream

Im Free-TV zeigt die ARD am heutigen Abend die Auslosung der Gruppenphase ab 17.55 Uhr live und in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem einen Livestream der Ziehung an, den Ihr in der kostenfreien ARD-Mediathek sehen könnt.

MagentaTV, ein Streamingdienst der Telekom, zeigt die Auslosung ebenfalls live und vollumfänglich. Dort beginnt die Übertragung des Events um 17.30 Uhr.

Die letzte Option die Auslosung der Gruppenphase live zu verfolgen, bietet die FIFA selbst. Der Livestream der FIFA ist kostenfrei empfangbar.

WM 2022 - Die qualifizierten Teams in der Übersicht

Europa

Nation Deutschland Frankreich Belgien Dänemark Schweiz Kroatien Spanien Serbien England Niederlande Polen Portugal

Asien/ Australien

Nation Katar (Gastgeber) Iran Südkorea Japan Saudi-Arabien

Südamerika

Nation Brasilien Argentinien Ecuador Uruguay

Nord- und Mittelamerika

Nation Kanada USA Mexiko

