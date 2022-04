Die WM 2022 in Katar findet Ende diesen Jahres statt. Die DFB-Elf konnte sich souverän für das Turnier qualifizieren und muss sich bei der WM nun in der Gruppe X beweisen. Wie der Spielplan von Deutschland bei der Weltmeisterschaft aussieht, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der viermalige Weltmeister Deutschland trifft bei der WM 2022 in Katar in der Gruppe E auf Japan, Spanien und Costa Rica oder Neuseeland. Doch wie genau sieht der Zeitplan der DFB-Elf von Hansi Flick aus?

DFB bei WM 2022 in Katar: Gruppe, Gegner, Spielplan, Termine

Das erste Spiel in der Gruppe E muss Deutschland am 23. November gegen Japan bestreiten. Am 27. November folgt dann die zweite Gruppenpartie gegen Mitfavorit Spanien. Das Entscheidungsspiel in der Gruppenphase bestreitet die DFB-Elf von Hansi Flick am schlussendlich am 1. Dezember gegen Costa Rica oder Neuseeland. Die beiden Teams spielen den vierten Platz in der Gruppe im Juni noch aus.

Falls es Deutschland unter die ersten beiden Mannschaften in der Gruppe E schafft, steht für die DFB-Elf die Begegnung im Achtelfinale gegen die Teams aus der Gruppe F an. Dort befinden sich Belgien, Kanada, Marokko und Kroatien.

Die WM in Katar wird schließlich fortgesetzt mit den Achtelfinals vom 03. bis 06. Dezember und den Halbfinalpartien am 13. und 14. Dezember. Falls die Deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Katar das Finale erreichen sollte, muss das Team von Bundestrainer Hansi Flick am 18. Dezember um 16.00 Uhr das Finale der WM im Lusail Iconic Stadium antreten.

Bei der letzten WM 2018 in Russland, schaffte es Deutschland nicht bis in die K.o.-Runde. Mit einer schwachen Leistung wurde die DFB-Elf, die damals von Joachim Löw trainiert wurde, Letzter in der Gruppe. Verbessert zeigte sich Deutschland dann bei der EM 2021. Dort scheiterte das Team schlussendlich im Achtelfinale gegen England. Wie weit geht es in diesem Jahr für die DFB-Elf?

DFB bei WM 2022 in Katar: Gruppe, Gegner, Spielplan, Termine - Die Gruppe E in der Übersicht

Spieltag Datum Team 1 Team 2 1 Mittwoch, 23.11. Spanien Costa Rica/Neuseeland 1 Mittwoch, 23.11. Deutschland Japan 2 Sonntag, 27.11. Spanien Deutschland 2 Sonntag, 27.11. Japan Costa Rica/Neuseeland 3 Dienstag, 29.11. Costa Rica/Neuseeland Deutschland 3 Dienstag, 29.11. Japan Spanien

DFB bei WM 2022 in Katar: Gruppe, Gegner, Spielplan, Termine - Die Übertragung der Spiele im TV und Livestream

Alle Spiele des DFB werden bei der WM 2022 live und in voller Länge im Free-TV zu sehen sein. Dafür zeigen sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zuständig. Die beiden TV-Sender bieten zudem kostenlose Livestream ihrer gesamten Programme an, die es Euch ermöglichen die Partie der DFB-Elf in Katar zu streamen.

MagentaTV besitzt die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2022 in Katar. Auch dort könnt Ihr die Spiele von Deutschland live und vollumfänglich im Pay-TV oder im kostenpflichtigen Livestream verfolgen.

DFB bei WM 2022 in Katar: Gruppe, Gegner, Spielplan, Termine - Die Termine in der Übersicht

1. Gruppenspiel: Japan (23. November)

Japan (23. November) 2. Gruppenspiel: Spanien (27. November)

Spanien (27. November) 3. Gruppenspiel: Costa Rica/Neuseeland (1. Dezember)

Costa Rica/Neuseeland (1. Dezember) Achtelfinals: 5. oder 6. Dezember 2022

Viertelfinals: 9. und 10. Dezember 2022

9. und 10. Dezember 2022 Halbfinals: 13. und 14. Dezember 2022

13. und 14. Dezember 2022 Finale: 18. Dezember 2022, 16.00 Uhr

DFB bei WM 2022 in Katar: Gruppe, Gegner, Spielplan, Termine - Die übrigen Gruppen in der Übersicht

Gruppe A Katar Ecuador Senegal Niederlande

Spieltag Datum Team 1 Team 2 1 Montag, 21.11., 11 Uhr Katar Ecuador 1 Montag, 21.11. Senegal Niederlande 2 Freitag, 25.11. Katar Senegal 2 Freitag, 25.11. Niederlande Ecuador 3 Dienstag, 29.11. Ecuador Senegal 3 Dienstag, 29.11. Niederlande Katar

Gruppe B England Iran USA Schottland/Wales/Ukraine

Spieltag Datum Team 1 Team 2 1 Montag, 21.11. England Iran 1 Montag, 21.11. USA Wales/Schottland/Ukraine 2 Freitag, 25.11. England USA 2 Freitag, 25.11. Wales/Schottland/Ukraine Iran 3 Dienstag, 29.11. Iran USA 3 Dienstag, 29.11. Wales/Schottland/Ukraine England

Gruppe C Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen

Spieltag Datum Team 1 Team 2 1 Dienstag, 22.11. Argentinien Saudi-Arabien 1 Dienstag, 22.11. Mexiko Polen 2 Samstag, 26.11. Argentinien Mexiko 2 Samstag, 26.11. Polen Saudi-Arabien 3 Mittwoch, 30.11. Saudi-Arabien Mexiko 3 Mittwoch, 30.11. Polen Argentinien

Gruppe D Frankreich VAE/Australien/Peru Dänemark Tunesien

Spieltag Datum Team 1 Team 2 1 Dienstag, 22.11. Frankreich VAE/Australien/Peru 1 Dienstag, 22.11. Dänemark Tunesien 2 Samstag, 26.11. Frankreich Dänemark 2 Samstag, 26.11. Tunesien VAE/Australien/Peru 3 Mittwoch, 30.11. VAE/Australien/Peru Dänemark 3 Mittwoch, 30.11. Tunesien Frankreich

Gruppe F Belgien Kanada Marokko Kroatien

Spieltag Datum Team 1 Team 2 1 Mittwoch, 23.11. Belgien Kanada 1 Mittwoch, 23.11. Marokko Kroatien 2 Sonntag, 27.11. Belgien Marokko 2 Sonntag, 27.11. Kroatien Kanada 3 Donnerstag, 01.12. Kanada Marokko 3 Donnerstag, 01.12. Kroatien Belgien

Gruppe G Brasilien Serbien Schweiz Kamerun

Spieltag Datum Team 1 Team 2 1 Donnerstag, 24.11. Brasilien Serbien 1 Donnerstag, 24.11. Schweiz Kamerun 2 Montag, 28.11. Brasilien Schweiz 2 Montag, 28.11. Kamerun Serbien 3 Freitag, 01.12. Serbien Schweiz 3 Freitag, 01.12. Kamerun Brasilien

Gruppe H Portugal Ghana Uruguay Südkorea