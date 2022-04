Am Ende des Jahres findet die WM 2022 in Katar statt. SPOX blickt für Euch auf den Spielplan des Turniers und zeigt Euch wann die Gruppenphase, die K.o.-Runden und das Finale der Weltmeisterschaft ausgetragen werden.

Am Ende des Jahres 2022 findet in Katar die insgesamt 22. Weltmeisterschaft im Herren-Fußball statt. An 28 Tagen duellieren sich 32 Teams in insgesamt 64 Spielen um die begehrteste Trophäe der Fußball-Welt.

Hier liefern wir Euch alle Informationen zum Spielplan der WM.

WM 2022 in Katar, Spielplan: Gruppenphase, K.o.-Runde, Finale

Die WM 2022 in Katar wird wie üblich mit dem Eröffnungsspiel gestartet, welches der Gastgeber traditionell bestreiten darf. Seit der WM 2006 in Deutschland besteht diese Tradition nun. Der Gastgeber Katar wird am Montag, den 21. November, in der Gruppe A gegen Ecuador antreten. Um 11.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt das Eröffnungsspiel der WM im al-Bayt-Stadion in al-Chaur.

Die DFB-Elf ist in der Gruppe E das erste Mal am 23. November gegen Japan gefordert. Neben den Asiaten kämpft Deutschland in der Gruppenphase gegen Spanien und Costa Rica oder Neuseeland um das Weiterkommen. Das Team von Hansi Flick hat die Qualifikation für die WM letztendlich souverän als Erster beendet. Schafft es die DFB-Elf in diesem Jahr, nach dem Debakel bei der WM 2018 in Russland, die K.o.-Runde zu erreichen?

Die K.o.-Runde bei der WM 2022 beginnt mit den Achtelfinalspielen vom 03. bis zum 06. Dezember. Am 09. und 10. Dezember werden in Katar dann die Viertelfinals ausgespielt. Das Halbfinale bei der WM ist für den 13. und 14. Dezember terminiert. Das große Finale der WM 2022 in Katar wird dann am 18. Dezember um 16.00 Uhr MEZ im Lusail Iconic Stadium ausgetragen. Einen Tag vorher, am 17. Dezember, findet zudem das Spiel um Platz 3 bei der WM statt.

WM 2022 in Katar: Die Gruppen in der Übersicht

Gruppe A Katar Ecuador Senegal Niederlande

Spieltag Datum Team 1 Team 2 1 Montag, 21.11., 11 Uhr Katar Ecuador 1 Montag, 21.11. Senegal Niederlande 2 Freitag, 25.11. Katar Senegal 2 Freitag, 25.11. Niederlande Ecuador 3 Dienstag, 29.11. Ecuador Senegal 3 Dienstag, 29.11. Niederlande Katar

Gruppe B England Iran USA Schottland/Wales/Ukraine

Spieltag Datum Team 1 Team 2 1 Montag, 21.11. England Iran 1 Montag, 21.11. USA Wales/Schottland/Ukraine 2 Freitag, 25.11. England USA 2 Freitag, 25.11. Wales/Schottland/Ukraine Iran 3 Dienstag, 29.11. Iran USA 3 Dienstag, 29.11. Wales/Schottland/Ukraine England

Gruppe C Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen

Spieltag Datum Team 1 Team 2 1 Dienstag, 22.11. Argentinien Saudi-Arabien 1 Dienstag, 22.11. Mexiko Polen 2 Samstag, 26.11. Argentinien Mexiko 2 Samstag, 26.11. Polen Saudi-Arabien 3 Mittwoch, 30.11. Saudi-Arabien Mexiko 3 Mittwoch, 30.11. Polen Argentinien

Gruppe D Frankreich VAE/Australien/Peru Dänemark Tunesien

Spieltag Datum Team 1 Team 2 1 Dienstag, 22.11. Frankreich VAE/Australien/Peru 1 Dienstag, 22.11. Dänemark Tunesien 2 Samstag, 26.11. Frankreich Dänemark 2 Samstag, 26.11. Tunesien VAE/Australien/Peru 3 Mittwoch, 30.11. VAE/Australien/Peru Dänemark 3 Mittwoch, 30.11. Tunesien Frankreich

Gruppe E Spanien Costa Rica/Neuseeland Deutschland Japan

Spieltag Datum Team 1 Team 2 1 Mittwoch, 23.11. Spanien Costa Rica/Neuseeland 1 Mittwoch, 23.11. Deutschland Japan 2 Sonntag, 27.11. Spanien Deutschland 2 Sonntag, 27.11. Japan Costa Rica/Neuseeland 3 Dienstag, 29.11. Costa Rica/Neuseeland Deutschland 3 Dienstag, 29.11. Japan Spanien

Gruppe F Belgien Kanada Marokko Kroatien

Spieltag Datum Team 1 Team 2 1 Mittwoch, 23.11. Belgien Kanada 1 Mittwoch, 23.11. Marokko Kroatien 2 Sonntag, 27.11. Belgien Marokko 2 Sonntag, 27.11. Kroatien Kanada 3 Donnerstag, 01.12. Kanada Marokko 3 Donnerstag, 01.12. Kroatien Belgien

Gruppe G Brasilien Serbien Schweiz Kamerun

Spieltag Datum Team 1 Team 2 1 Donnerstag, 24.11. Brasilien Serbien 1 Donnerstag, 24.11. Schweiz Kamerun 2 Montag, 28.11. Brasilien Schweiz 2 Montag, 28.11. Kamerun Serbien 3 Freitag, 01.12. Serbien Schweiz 3 Freitag, 01.12. Kamerun Brasilien

Gruppe H Portugal Ghana Uruguay Südkorea

Spieltag Datum Team 1 Team 2 1 Donnerstag, 24.11. Portugak Ghana 1 Donnerstag, 24.11. Uruguay Südkorea 2 Montag, 28.11. Portugal Uruguay 2 Montag, 28.11. Sükdorea Ghana 3 Freitag, 02.12. Ghana Uruguay 3 Freitag, 02.12. Südkorea Portugal

WM 2022 in Katar, Spielplan: Gruppenphase, K.o.-Runde, Finale - Die Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die WM 2022 in Katar haben sich die ARD, das ZDF und MagentaTV gesichert. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zeigen die Partien der WM live und in voller Länge im Free-TV. Die beiden Sender wechseln sich dabei mit der Übertragung der Spiele ab.

Nicht alle Spiele der WM werden im Winter 2022 jedoch im Free-TV zu sehen sein. Insgesamt 16 Partien wird nämlich MagentaTV exklusiv im Pay-TV zeigen. Der Dienst der Telekom besitz damit die Übertragungsrechte aller 64 WM Spiele in diesem Jahr.

Alle TV-Sender bieten zudem eine Möglichkeit ihrer Übertragungen im Livestream zu sehen. Die Livestreams der öffentlich-rechtlichen Sender sind kostenfrei streambar, die von MagentaTV nicht.

WM 2022 in Katar, Spielplan: Gruppenphase, K.o.-Runde, Finale - Der Spielplan im Überblick

Eröffnungsspiel: 21. November, 11.00 Uhr

21. November, 11.00 Uhr Gruppenphase: 21. November 2022 bis 02. Dezember 2022

21. November 2022 bis 02. Dezember 2022 Achtelfinals: 3. bis 6. Dezember 2022

3. bis 6. Dezember 2022 Viertelfinals: 9. und 10. Dezember 2022

9. und 10. Dezember 2022 Halbfinals: 13. und 14. Dezember 2022

13. und 14. Dezember 2022 Spiel um Platz 3: 17. Dezember 2022, 16.00 Uhr

17. Dezember 2022, 16.00 Uhr Finale: 18. Dezember 2022, 16.00 Uhr

WM 2022 in Katar, Spielplan: Gruppenphase, K.o.-Runde, Finale - Die WM-Sieger in der Übersicht