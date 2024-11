"Es gibt viele Dinge, die wir falsch machen": Barcelonas Raphinha nach der 1:2-Niederlage gegen Las Palmas bedient

Der FC Barcelona hat am Samstag in der Liga erneut gepatzt und ist nun seit drei Spielen ohne Sieg. Gegen Las Palmas verlor das Team von Trainer Hansi Flick mit 1:2. Mehr als verständlich also, dass die Katalanen mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind. Vor allem Raphinha zeigte nach dem Spiel seinen Frust.

"Wir spielen im Moment schlecht, unser Niveau sinkt. Wir müssen weiterarbeiten", sagte er gegenüber TV3. "Es gibt viele Dinge, die wir falsch machen. Wir müssen die Kurve kriegen und wieder in LaLiga gewinnen. Ich bin wütend, mir geht es nicht um mein Tor, mir geht es um den Sieg. Wir haben nicht gewonnen und ich bin mit dem Spiel nicht zufrieden."

Las Palmas, klarer Underdog gegen den Tabellenführer aus Barcelona, ging im LaLiga-Spiel am Samstag früh in der zweiten Halbzeit in Führung, ehe Raphinha mit einem schönen Schuss von außerhalb des Strafraums den Ausgleich erzielte. Sechs Minuten später schlugen die Gäste aus Las Palmas jedoch erneut zu und sicherten sich mit einer starken Defensivleistung die drei Punkte.

Barça ist seit drei Ligaspielen ohne Sieg und hat nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Rivalen Real Madrid, der sogar zwei Spiele weniger absolviert hat.

Die Mannschaft von Hansi Flick will am Dienstag in LaLiga wieder in die Erfolgsspur finden, wenn sie bei Mallorca zu Gast ist, das aktuell auf dem starken fünften Tabellenplatz liegt.