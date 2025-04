DFB-Pokal: Wann ist das Finale? Termin, Datum, Uhrzeit, Ort, Tickets, Übertragung live im Free-TV und Livestream

Im Kampf um den DFB-Pokal sind nur noch vier Teams übrig. Doch wann findet das Finale statt? SPOX hat alle wichtigen Infos für Euch.

Arminia Bielefeld, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und RB Leipzig - das sind die vier Teams, die sich noch im Kampf um den DFB-Pokal befinden. Die Halbfinalrunde wurde bereits ausgelost: Leverkusen trifft am Dienstag (1. April) in Bielefeld auf die Arminia. Das zweite Halbfinale zwischen Stuttgart und Leipzig steigt am Tag darauf (Mittwoch, 2. April).

Doch was ist mit dem Finale? Wann findet dieses statt. Dies und weitere wichtige Infos zum Endspiel gibt es im folgenden Absatz.