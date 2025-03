DFB-Pokal: Ist der Finalist für die Europa League qualifiziert, wenn der Sieger über die Bundesliga international spielt?

Qualifiziert sich der Finalist, wenn der DFB-Pokalsieger bereits über die Bundesliga international spielt? Hier die Antwort.

Nur noch vier Teams sind im Kampf um den Gewinn des DFB-Pokals übrig. Das Halbfinale steigt in den kommenden Tagen. Zuerst stehen sich am Dienstag (1. April) Drittligist Arminia Bielefeld und Titelverteidiger Bayer Leverkusen gegenüber, am Mittwoch (2. April) kommt es dann zum Duell der Bundesligisten zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig. Beide Partien gehen um 20.45 Uhr los.

Das große Finale im DFB-Pokal steigt am 24. Mai, der Turniersieger bekommt wie üblich einen Europa-League-Starterplatz. Doch was ist mit dem Finalisten, wenn sich der Finalsieger bereits mithilfe der Bundesliga für das internationale Geschäft qualifiziert hat? SPOX hat die Antwort.