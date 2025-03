DFB-Pokal, Preisgeld für Einzug ins Finale: Wie viel Geld würden der VfB Stuttgart, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Arminia Bielefeld bei einem Sieg im Halbfinale bekommen?

Bielefeld, Leipzig, Leverkusen und Stuttgart kämpfen im DFB-Pokal um den Finaleinzug. Hier erfahrt Ihr, welches Preisgeld in diesem Fall winkt.

In den kommenden Tagen geht es im Rahmen des DFB-Pokals im Halbfinale zur Sache. Am Dienstag, den 1. April, ist Titelverteidiger Bayer Leverkusen zu Gast bei Arminia Bielefeld, am Tag darauf, am 2. April, treffen im Duell der Bundesligisten der VfB Stuttgart und RB Leipzig in der Stuttgarter MHP-Arena aufeinander. Beide Partien werden um 20.45 Uhr angepfiffen.

Doch wie hoch ist das Preisgeld, das man für den Einzug ins Finale bekommt? SPOX hat für Euch im folgenden Absatz die Antwort.