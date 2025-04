Der ERC Ingolstadt hat zum Auftakt der Halbfinalserie in der DEL ein Ausrufezeichen gesetzt und einen historischen Kantersieg gefeiert.

Der Hauptrundensieger gewann am Mittwochabend deutlich mit 7:0 (4:0, 1:0, 2:0) gegen die Kölner Haie von Trainer Kari Jalonen. In der Best-of-seven-Serie geht es bereits am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) mit dem zweiten Duell in Köln weiter.