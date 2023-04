Paris Saint-Germain offenbar kurz vor Einigung mit Bayerns angeblichem Transferziel Victor Osimhen

Victor Osimhen steht offenbar kurz vor einer Einigung mit Paris Saint-Germain. Das berichtet das französische Portal Foot Mercato.

Der Agent des Nigerianers befindet sich demnach offenbar in fortgeschrittenen Vertragsgesprächen mit PSG-Sportdirektor Luis Campos. Eine Einigung ist dem Bericht zu Folge nicht weit entfernt.

Der 24-Jährige, der momentan die Serie A zerschießt, steht schon länger auf dem Zettel der Pariser. Problem für den Top-Klub: Osimhen will einem Sky-Bericht zufolge wohl gar nicht in die französische Hauptstadt, sondern zum FC Bayern. Zudem träumte der Stürmer zuletzt offen von der Premier League.

Die Münchner sollen hingegen auch scharf auf Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt sein. Besonders Ehrenpräsident Uli Hoeneß soll angeblich ein Befürwörter für eine Verpflichtung des Franzosen sein.

Der 23-fache nigerianische Nationalspieler befindet sich in dieser Spielzeit in Topform: In 32 Pflichtspielen erzielte Osimhen 26 Tore und legte fünf weitere Treffer auf.