FC Bayern, PSG, Manchester United - oder doch Real Madrid: Wer schnappt sich Victor Osimhen?

Victor Osimhen ist der formstärkste Stürmer Europas. Dementsprechend werden für den Nigerianer wohl einige Angebote bei der SSC Neapel eingehen. Wer schnappt sich den Angreifer? Oder kommt am Ende doch alles ganz anders? Das sind die Optionen.

Wer vor dreieinhalb Jahren darauf gewettet hätte, das Victor Osimhen in nicht allzu ferner Zukunft eine Millionenablöse im dreistelligen Bereich einbringen könnte, der wäre demnächst sicherlich ein reicher Mann. 2019 war das ehemalige Supertalent beim VfL Wolfsburg krachend gescheitert und für 3,5 Millionen Euro zu RSC Charleroi nach Belgien gewechselt. Es folgten ein steiler Aufstieg, zwei extrem teure Transfers und die unglaublich starke Saison 2022/23, in der Osimhen aktuell für Napoli 17 Tore in 21 Pflichtspielen erzielt hat. Wolfsburg dürften angesichts dieser Entwicklung die Tränen kommen. Ex-VfL-Sportchef Jörg Schmadtke meinte bereits vor längerer Zeit: "Solche Dinge passieren nun einmal. Man will als Verein nie Teil von solchen Entwicklungen sein, aber dagegen ist man nie gefeit." Er konstatierte, "dass die damaligen Umstände für den Jungen nicht so gegeben waren, dass er sein Potenzial hätte entwickeln können".

© imago images Victor Osimhen schießt Napoli Richtung Scudetto Man muss nun nicht sonderlich viel Fantasie haben, um Osimhen als nächsten 100-Millionen-Euro-Transfer zu erwarten. Dazu ist sein Gesamtpaket, samt der Begleitumstände, einfach zu attraktiv. Die Begleitumstände, die bei Osimhen für einen Blockbustertransfer im Sommer sprechen, sind: ein Stürmer im besten Alter;

eine unglaubliche Torquote in der laufenden Saison;

ein langfristiger Vertrag bei einem Klub mit einem Präsidenten (Aurelio De Laurentiis), der für knallharte Verhandlungen bekannt ist;

interessierte Klubs, die Bedarf haben und zu den finanzstärksten auf der Welt gehören. Während Osimhen also Napoli Stück für Stück näher in Richtung Scudetto schießt und gleichzeitig mit herzerwärmenden Gesten für Schlagzeilen sorgt, brodelt parallel die Gerüchteküche. So auch am Wochenende, als gleich drei namhafte Vereine mit dem 24-Jährigen in Verbindung gebracht wurden. SPOX zeigt Osimhens Alternativen und wohin er am besten passen würde.

© imago images Victor Osimhen zu PSG? PSG ist vermutlich der Verein, der am hartnäckigsten in den vergangenen Monaten mit Osimhen in Verbindung gebracht wurde. Frankreichs Edelklub verpflichtete im vergangenen Sommer mit Hugo Ekitike eines der größten Sturmtalente Europas. Und obwohl mit Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar bereits die Creme de la Creme im Parc des Princes auf Torejagd geht, sollte wegen des Abgangs von Mauro Icardi zu Galatasaray unbedingt noch ein weiterer Stürmer kommen. Berater Luis Campos sprach offen davon, noch einen Angreifer holen zu wollen, der einen "anderen Stil" verkörpert als die aktuellen Paris-Stürmer. Dazu passt, dass PSG sich intensiv, aber erfolglos um Sassuolos Sturmkante Gianluca Scamacca bemüht haben soll. Osimhen wäre zweifellos ein Typ Stürmer, wie ihn Trainer Christophe Galtier nicht in seinem Kader hat. Der Nigerianer ist körperlich eine Wucht, dazu pfeilschnell und immer auf dem Sprung, die gegnerische Abseitsfalle zu überlisten. Vorzüge, die gewiss auch in das Pariser Spiel passen. Allerdings ist PSG eben auch schon herausragend in der Offensive besetzt. Was der Klub eigentlich braucht, ist eine Ergänzung, ein hochkarätiger Joker, der einen Plan B in der Abteilung Attacke bedeutet. Bezahlt man für so jemanden mehr als 100 Millionen Euro? Osimhen ist noch bis 2025 an Neapel gebunden, die zu erwartende horrende Ablöse bei einem möglichen Transfer dürfte PSG mittlerweile abschrecken. Denn auch das Aushängeschild von Qatar Sports Investments muss dieser Tage darauf achten, dass die Kasse halbwegs stimmt. Solange Messi, Neymar und Mbappé bleiben - und davon sollte man Stand jetzt ausgehen - ist ein konkretes Werben um Osimhen unwahrscheinlich.

© imago images Victor Osimhen zum FC Bayern? Die Bayern und die Stürmersuche. Seit dem Abgang Robert Lewandowskis Richtung Barcelona vor dieser Spielzeit wurde so ziemlich schon jeder halbwegs fähige Torjäger mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Osimhen bildet da keine Ausnahme. Anfang Juni 2022 berichtete der Corriere dello Sport von einem Interesse des deutschen Rekordmeisters. Napolis Sportchef Cristiano Giuntoli dementierte später aber, dass es ein Angebot des FCB gegeben habe . Einen neuen Top-Stürmer verpflichtete der FC Bayern allerdings auch nicht und der angebliche Wunschkandidat Harry Kane (29) dürfte auch im kommenden Sommer schwer zu bekommen sein. Wäre der fünf Jahre jüngere Osimhen aber nicht ohnehin die bessere Wahl? Zumal Kane trotz nur noch einem Jahr Restvertrag nicht deutlich günstiger zu haben wäre. Osimhen verkörpert mit seiner Spielweise viel von dem, was Lewandowski jahrelang in die Bayern-Maschinerie einbrachte: Er ist gut darin, den Ball mit dem Rücken zum Tor anzunehmen und abzuschirmen. Osimhen spielt gescheite Pässe und hat ein gutes Gefühlt dafür, wann er sich im Rücken des Gegners davonschleichen kann. In der Box schließlich ist er eiskalt. Damit wäre er rein spielerisch ein ziemlich guter Lewy-Ersatz. Dazu kennt er die Bundesliga - jedenfalls noch ein wenig aus Wolfsburger Tagen. Er absolvierte einst zwölf Partien im deutschen Oberhaus. Napoli zahlte vor zwei Jahren 75 Millionen Euro Ablöse für Osimhen, auch daraus speist sich die Annahme, dass der Führende der Torjägerliste in der Serie A extrem teuer wird. Die Bayern müssten ihren Transferrekord (80 Millionen Euro für Lucas Hernández) nochmal deutlich überbieten, um Osimhen zu verpflichten. Da Bayerns Verantwortliche aber nicht dafür bekannt sind, sich auf die extreme Preistreiberei auf dem Markt einzulassen, bleibt ein Wechsel an die Säbener Straße unwahrscheinlich. Auch, wenn er sportlich durchaus eine Menge Charme hätte.

© imago images Victor Osimhen zu Manchester United? Manchester United tauchte im Sommer 2022, als Cristiano Ronaldo auf einen Abschied drängte, im Heer der Osimhen-Verehrer auf. Immer wieder kursierten Meldungen, die Red Devils wollten Napoli ein Tauschgeschäft zwischen CR7 und dem 23-fachen Nationalspieler Nigerias schmackhaft machen. Der Deal kam allerdings nicht zu Stande. Anfang September berichtete der Corriere del Mezzogiorno, die von United veranschlagten Bedingungen seien für Napoli nicht akzeptabel gewesen. So hätte der englische Rekordmeister 80 Millionen Euro für Osimhen geboten, während das Gehalt für Ronaldo in Höhe von 30 Millionen Euro jährlich je zur Hälfte von beiden Vereinen bezahlt worden wäre. Für Napoli jedoch wäre ein Deal nur akzeptabel gewesen, wenn United weiterhin den Großteil des Salärs des mittlerweile 38-Jährigen übernommen hätte. Nun hat sich CR7 mit einigen Monaten Verspätung doch von United verabschiedet, mit Wout Weghorst ist auf Leihbasis ein neuer Stürmer gekommen. Es ist aber zu erwarten, dass die Red Devils im Sommer einen absoluten Top-Mann für ihr Sturmzentrum holen werden - und Osimhen wäre keine schlechte Wahl. Gemeinsam mit Marcus Rashford und Antony oder Jadon Sancho könnte Osimhen ein Trio bilden, dass Dynamik pur verkörpert und den Gegnern gewiss schon beim reinen Anblick die Schweißperlen auf die Stirn treiben dürfte. Laut der Gazzetta dello Sport will United im Sommer 120 Millionen Euro Ablöse für Osimhen bieten. Am nötigen Kleingeld sollte ein Transfer ins Old Trafford also nicht scheitern, das hat der Klub in den letzten Jahren zuhauf bewiesen. Sollten Erik ten Hag und seine Bosse ernst machen, wäre ManUnited gewiss ein heißer Anwärter auf Osimhens Dienste.

© imago images Victor Osimhen zu Real Madrid? Wer wird mittelfristig das Sturmzentrum der Blancos besetzen? Diese Frage ist nach wie vor offen. Nach dem enttäuschenden Transfersommer 2022, als Erling Haaland zu ManCity wechselte und Kylian Mbappé lieber doch in Paris verlängerte, schwelt die Frage, wer irgendwann Karim Benzema ersetzt. Der Ballon-d'Or-Sieger ist 35 Jahre alt, war zuletzt immer wieder verletzt und riet laut aktueller spanischer Medienberichte den Klubchefs höchstpersönlich, im Sommer bereits einen weiteren Stürmer zu holen. Die Sport berichtete im November, Osimhen habe das Interesse der Madrilenen geweckt. Dieser sei in den Augen der Verantwortlichen bereits ein Top-Spieler, verfüge aber immer noch über Entwicklungspotenzial. Aktuell kriselt der Champions-League-Sieger ein wenig. Setzt sich dies fort, ist es gut möglich, dass Florentino Perez die Schatulle im Sommer öffnet und für eine kostspielige Blutauffrischung sorgt. Osimhen hätte gewiss das Zeug für Real und wäre als mitspielender Stürmer auch passend zur Spielweise der Ancelotti-Elf. Bleibt die Frage, ob er auch genügend Starappeal für den mächtigen Präsidenten Perez mitbringt.

© imago images Victor Osimhen zum FC Chelsea? Kein Gerücht um einen Top-Spieler ohne den FC Chelsea, oder? Die Blues, die eine atemberaubende Transferperiode hinter sich haben, haben Osimhen laut eines Berichts des Mirror zum Wunschkandidaten Nummer eins für den Sommer gemacht. In der Tat verpflichteten die Blues in den vergangenen Wochen mehr als ein halbes Dutzend neuer Spieler, ein echter Strafraumstürmer aber war nicht dabei. Es liegt nahe, dass im Offensivzentrum daher zur neuen Saison nochmal groß investiert wird. Auf dem Papier hat Chelsea eine tolle Offensive mit einigen extrem talentierten Flügelspielern, zu denen sich im Sommer wohl auch noch RB Leipzigs Christopher Nkunku gesellt. Osimhen als ihr Abnehmer in der Mitte, da gäbe es gewiss schlechtere Ideen. Viel hängt davon ab, wie mit dem aktuell an Inter ausgeliehenen Romelu Lukaku geplant wird. Auch Kai Havertz und der schwer verletzte Armando Broja sind direkt von der Entscheidung betroffen, die Klubchef Todd Boehly bezüglich einer möglichen Osimhen-Verpflichtung treffen wird.