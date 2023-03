FC Bayern, News und Gerüchte: Osimhen wohl offen für Wechsel nach München - Hängepartie um Pavard

Victor Osimhen würde angeblich liebend gerne nach München wechseln. Mit Benjamin Pavard soll es in Sachen Vertragsverlängerung bislang nur lose Gespräche gegeben haben. Und: Die Auslosung der nächsten Champions-League-Runden steht an. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

Laut Sky würde der Stürmer - obwohl er von einem Engagement in der Premier League träumt - "liebend gerne" nach München wechseln. Das Problem: Osimhen, der bei Napoli noch bis 2025 unter Vertrag steht, sei für den deutschen Rekordmeister zu teuer. Er würde wohl deutlich über 100 Millionen Euro kosten, dazu käme ein Gehalt im höheren zweistelligen Millionenbereich.

28 Pflichtspiele, 23 Tore, fünf Vorlagen: So lautet die Bilanz von Victor Osimhen in der laufenden Saison bei der SSC Neapel. Kein Wunder also, dass der 24-jährige Nigerianer derzeit in aller Munde ist und auch immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird.

Zwar haben die Münchner den Vertrag mit Eric Maxim Choupo-Moting erst um ein Jahr bis 2024 verlängert. "Aber er wird bald 34 und die Frage ist, wie sich die Bayern in der Zukunft im Sturmzentrum aufstellen wollen", gab Hamann zu bedenken.

"Wenn die Frage lauten würde 'Osimhen oder Kane?', wäre das für mich ein No-Brainer", schrieb Hamann in seiner Kolumne bei Sky : "Osimhen ist eine andere Liga und für mich momentan der beste Stürmer Europas. Er ist schnell, hat Sprungkraft, ist technisch versiert, schießt beidfüßig. Er würde besser als Kane in die Münchner Mannschaft passen, weil er ein spielender Mittelstürmer ist und Tempo hat."

FC Bayern, News: Champions-League-Auslosung am Freitag

Am heutigen Freitag werden in Nyon das Viertelfinale und das Halbfinale der Champions League ausgelost (12 Uhr im LIVETICKER). Auch der FC Bayern blickt gespannt in die Schweiz und wartet auf seinen nächsten Gegner.

Einschränkungen gibt es nun keine mehr. Das bedeutet, dass die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann auf jeden noch vertretenen Klub treffen könnte.

Im Lostopf sind: FC Chelsea, Benfica Lissabon, AC Mailand, Inter Mailand, Manchester City, SSC Neapel und Real Madrid.

In einem Duell mit Manchester City würde Hamann die Münchner im Vorteil sehen. "Die große Stärke der Münchner im Vergleich zu Manchester City ist ihr unheimlich dichter Kader. Sadio Mane ist wieder fit, du kannst Thomas Müller vorne reinstellen und hast in der Offensive noch Kingsley Coman, Leroy Sane und Serge Gnabry", so der frühere Bayern-Profi bei Sky.

Für ihn stehen City, Napoli und Real auf einer Stufe. "Einfache Gegner gibt es keine, aber für die Bayern wäre einer der beiden Mailänder Klubs die wohl am besten zu lösende Aufgabe", so Hamann.

